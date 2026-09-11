La FIFA seguirá probando la 'Ley Wenger' esta temporada

El fútbol está en constante cambio, y las Reglas de Juego son un reflejo de ello. Cada año, la normativa del deporte cambia, y la FIFA, de la mano de la IFAB (el organismo que regula y publica las Reglas de Juego del fútbol cada temporada), aplica modificaciones que afectan la forma en la que se juega al fútbol alrededor del mundo.

De forma simultánea, la IFAB estudia y aplica, a modo de ensayo, diferentes normas que su panel de expertos (creado por exfutbolistas, exentrenadores, exárbitros y directivos del deporte) considera que podrían aplicarse en un futuro. Cada año, de hecho, se realizan propuestas en las reuniones anuales que acaban siendo ensayadas en ligas juveniles o ligas menores que aceptan ser las pruebas vivientes de esas experiencias, por si se pueden aplicar luego en todas las partes del planeta.

Una de las propuestas ensayadas más sonadas ha sido, estos últimos años, con la 'Ley Wenger' para el fuera de juego. La iniciativa, impulsada por el entrenador Arsène Wenger, pretende cambiar la regla del fuera de juego para que se sancione a un delantero solo si su cuerpo entero supera al penúltimo defensor, y no si ambos cuerpos están en la misma línea. Con esta norma, se pretende evitar goles por fueras de juego milimétricos y favorecer a los atacantes, priorizando un juego más ofensivo y vertical.

Así sería la nueva 'Ley Wenger' para el fuera de juego / 443

La propuesta tuvo muchas opiniones, positivas y negativas. La Canadian Premier League (CPL), la primera división de Canadá, se ofreció a ser la primera liga profesional a implementarlo en 2026 como prueba, y la FIFA monitoriza de forma constante los resultados de su implementación.

Tal y como confirma la propia IFAB en las Reglas de Juego de la temporada 2026/27, el organismo seguirá probando este cambio de la regla en competiciones FIFA para su hipotética implementación en otras ligas.

"En ocasiones es necesario probar o ensayar un posible cambio en las Reglas para evaluar tanto sus repercusiones esperadas como inesperadas en el juego", dice el organismo dependiente de FIFA. "Si desean participar en estos ensayos, las confederaciones, federaciones nacionales y organizadores de competiciones deben disponer de autorización del IFAB".

"En 2026/27, el IFAB se centrará en ensayos relacionados con los retrasos originados por las lesiones de los guardametas y seguirá explorando conceptos alternativos del fuera de juego", entre los que se encuentra la 'Ley Wenger'.

Otros ensayos de IFAB

Tal y como informa el organismo, la IFAB probará esta temporada otras reglas en determinadas competiciones participantes que pronto podrían verse oficialmente introducidas en las reglas de juego.

Lesiones del guardameta

Con el objetivo de disuadir las lesiones tácticas injustas del guardameta que interrumpen el juego y/o permiten que los entrenadores den instrucciones a sus jugadores, la propuesta de FIFA incluye que si un portero recibe asistencia médica en el campo o su lesión provoca que se interrumpa el juego, un jugador de campo deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto, tal y como se hace ahora con los jugadores.

VAR – Infracción del equipo atacante antes de que el balón esté en juego

Esta modificación permite que el VAR intervenga en situaciones en las que un atacante cometa una infracción antes de que el balón esté en juego en un tiro libre a favor del equipo atacante o en un saque de esquina y la infracción tenga un impacto directo e inmediato en un gol, un penalti o determinadas situaciones de tarjeta roja.

En estas acciones, el VAR entraría en faltas tácticas sobre defensores antes de que el balón esté en juego en infracciones de sujetar, agarrar, empujar o bloquear.

Pausas de calma

Estas pausas permiten a los colegiados de los partidos detener los encuentros cuando los ánimos están exaltados, con el objetivo de atemperarlos, impedir la confrontación y proteger la seguridad de los jugadores.

Según la IFAB, decretar un periodo de calma oficial proporciona a los árbitros el instrumento para "detener el partido si incrementan las tensiones, facilitar que se calmen los ánimos antes de reanudar el encuentro y exhortar a capitanes y entrenadores a fomentar el comportamiento correcto en sus equipos".

En este periodo, todos los jugadores tendrán que dirigirse a su área de penalti, mientras que los dos capitanes y los dos entrenadores mantendrán una conversación con el equipo arbitral en el círculo central del medio campo para rebajar la tensión.

Cabeceos del balón

Otro de los cambios que se lleva pidiendo desde el ámbito de la salud desde hace tiempo. La IFAB probará evitar que los menores de 12 años puedan cabecear el balón de manera intencionada para eliminar algunos riesgos sobre la salud de la cabeza en niños.

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Consciente de la importancia de este asunto, el IFAB ha aprobado un ensayo para estudiar los efectos derivados de que «cabecear el balón de manera intencionada» pasara a considerarse una infracción sancionable con un tiro libre indirecto. El ensayo se llevará a cabo en competiciones y partidos con jugadores de hasta doce años, categorías en las que ya se aplican restricciones a cabecear el balón en los entrenamientos.