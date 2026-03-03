MUNDIAL FÚTBOL
La FIFA revela el póster oficial del Mundial 2026
La presentación del póster, con elementos identificativos de Canadá, Estados Unidos y México, supone el inicio de la cuenta atrás: 100 días para el inicio de la Copa del Mundo
EFE
La FIFA presentó este martes el póster oficial del Mundial 2026 con motivo de los 100 días que restan para el inicio del torneo, un diseño tipo 'collage' con elementos identificativos de los tres países anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, que reserva su parte central a la silueta de un futbolista.
"El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el fútbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia", dijo en un comunicado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Con tonos rojos (Canadá), azules (EE.UU.) y verdes (México), la obra nació de la colaboración de artistas de los tres Estados: el canadiense Carson Ting, la mexicana Minerva GM y el estadounidense Hank Willis Thomas.
El póster contiene referencias culturales de los tres países. En el caso de México muestra un águila -animal que aparece en el escudo nacional del país-, flores de cempasúchil, una trompeta, una maraca y un sombrero mariachi.
Por parte de Canadá, aparece representada la hoja de arce o animales icónicos como un alce, un ganso canadiense o un arrendajo azul.
Mientras que en el caso de Estados Unidos aparecen barras y estrellas azules, rojas y blancas, en referencia a su bandera.
El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio. La final tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
