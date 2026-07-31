La FIFA responde a la UEFA tras su amenaza de boicot: "Nadie está vendiendo el fútbol"

La FIFA ha respondido con un comunicado a las reacciones de la UEFA y de todos los países integrantes ante la amenaza de boicot a sus competiciones. El organismo que preside Gianni Infantino ha intentado aclarar los puntos más controvertidos de su idea, aunque se reafirma en la importancia de una consulta abierta y democrática para decidir el futuro.

"Hemos escuchado las opiniones de las respectivas confederaciones en relación con la propuesta de creación de FIFA Forward Enterprise (FFE) y nos gustaría abordar los problemas que han surgido desde la publicación inicial de la noticia en los medios de comunicación el martes", inicia el escrito, haciendo referencia a las acusaciones que se han hecho desde la UEFA.

"La propuesta FFE se ha planteado únicamente para garantizar que todas las asociaciones miembro (AM) de la FIFA tengan la oportunidad de asumir un papel protagonista en el aprovechamiento del potencial comercial del fútbol en sus respectivos países, sin que ello comprometa el espíritu ni la gobernanza de la FIFA o del propio fútbol. Nadie está vendiendo el fútbol. Es algo que la FIFA jamás contemplaría", prosigue.

"Todo el mundo tiene derecho a expresar su oposición y a solicitar más aclaraciones, pero ninguna entidad puede pretender representar a las 211 asociaciones miembro de todo el mundo. Se debe permitir que cada asociación miembro examine la propuesta y participe en la definición de su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA", finaliza el escrito.

Gianni Infantino junto a Aleksander Ceferin / ANDREJ CUKIC / EFE

La propuesta de la FIFA otorgaría a cada federación alrededor de 20 millones de dólares del programa FIFA Forward (2027-2030), que podrían ser 20 más con el programa Fast Forward, el cual sería voluntario y financiado por una inversión externa al propio organismo mundial. La idea original de la FIFA era vender entre el 20% y el 30% de los derechos comerciales a fondos privados.

La CONCACAF también rechaza la propuesta

La reacción de la entidad presidida por Infantino, que emitió un comunicado durante la madrugada española, es debida a la amenaza de boicot por parte de todas las federaciones que forman parte de la UEFA, dispuestas a no participar en las competiciones organizadas por la FIFA, lo que supondría la ausencia de las selecciones europeas en el Mundial de Fútbol.

La CONCACAF también emitió un comunicado este jueves rechazando la propuesta de Infantino. "Los miembros expresaron profundas preocupaciones sobre la ausencia del debido proceso alrededor de la propuesta, la fecha límite artificialmente impuesta y la ausencia de cualquier revisión o aprobación de los organismos de gobierno de FIFA. Además, la necesidad de capital privado para financiar nuevos y existentes programas de FIFA, después del Mundial más beneficioso de la historia, se cuestionó".