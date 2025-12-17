La FIFA recula: las entradas para el Mundial 2026, más baratas

El revuelo causado por los mareantes precios de las entradas del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 ha tenido sus consecuencias. La FIFA ha anunciado un paso atrás que permitirá a una parte de los aficionados adquirir los tickets a un coste más asequible, una medida aplaudida que a muchos les sigue pareciendo insuficiente.

Todo estalló cuando los aficionados que forman parte de clubes de viaje de las selecciones nacionales y de los programas de fidelidad descubrieron que para disfrutar de la final de la cita mundialista en Nueva Jersey deberían, como mínimo, desembolsar 4.000 dólares. Ese era el precio estipulado para las entradas más baratas, algo que desató la furia de los aficionados que se lanzaron en forma de protesta a la FIFA para que recapacitara por su medida.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aplaude al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump durante el sorteo del Mundial 2026 / Dan Mullan/Pool Photo via AP

Dicho y hecho; este martes, el máximo organismo regulador del fútbol mundial ha anunciado que el 10% de la asignación de las asociaciones miembro participantes para cada partido tendrá un precio de 60 dólares, incluida la final. La decisión se tomó tras varias reuniones celebradas en Doha (Catar) donde las federaciones internacionales mostraron su preocupación por el sistema de precios. Sus quejas, finalmente, han tenido efecto.

"La demanda de entradas se ha disparado: más de 20 millones de solicitudes en esta última fase. Hemos escuchado los comentarios y esta nueva categoría es lo correcto", desveló un dirigente de la FIFA. "Las asociaciones tendrán que decidir quién debe recibirlas. Es un torneo único y un mercado único en Estados Unidos, en particular, que permite la reventa en plataformas secundarias. La demanda es altísima", apostilló el mismo dirigente de la FIFA.

Se estima que el número de entradas a 60 dólares sean de 400 a 750 por selección, una categoría de entradas que ahora la FIFA llama "grada básica". Cabe recordar que la asignación de las asociaciones miembro equivale al 8% de la capacidad del estadio por país y por partido.