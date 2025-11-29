La FIFA prueba una nueva regla: ¡Dos minutos de exclusión por asistencia médica!

Hace tiempo que la FIFA tiene entre ceja y ceja intentar acabar con las pérdidas de tiempo en el fútbol. El aumento de tiempo añadido, la norma de los ocho segundos en los porteros... el máximo estamento del fútbol mundial intenta, cada año, buscar alternativas para hacer el fútbol más justo y eliminar o minimizar las artimañas para reducir las conductas antideportivas. Entre ellas, la pérdida de tiempo.

Es por eso que el máximo responsable del arbitraje en el mundo, Pierluigi Collina, ha confirmado que la FIFA, probará una nueva regla en la Copa Árabe que se disputa este mes de diciembre en Qatar: los jugadores que reciban atención médica tendrán que permanecer obligatoriamente dos minutos fuera del terreno de juego, exceptuando al portero.

Al final de ese torneo, y antes de que la norma entre en el reglamento de la IFAB, "los árbitros evaluarán todos los detalles de esta experiencia y tomarán una decisión", explicó a la AFP Roberto Grassi, responsable de los torneos júnior de la FIFA.

El objetivo, según FIFA, es acabar con las acciones de los jugadores que fingen lesiones para perder tiempo y acelerar el juego, y "atender solo a los jugadores realmente lesionados y no a los que simulan una lesión", indicó por su parte Hani Ballan, vicepresidente del Comité de Árbitros.

"Probamos, pensamos, vemos las reacciones... Luego consultaremos a las partes antes de tomar una decisión", añadió Grassi. "La Copa Árabe es un torneo importante para hacer estas pruebas".

Como en la actualidad, las acciones en las que un jugador tiene que ser atendido tras recibir una infracción de carácter físico con la cual se amonesta o se expulsa al infractor se excluirían de esta norma, y podría permanecer en el terreno de juego.

"Cuando un jugador se lesione, el árbitro se acercará y preguntará si la situación necesita la intervención del personal médico o si el jugador puede continuar jugando. Eso permitirá acelerar el juego y reducir las pérdidas de tiempo", insistió Ballan.