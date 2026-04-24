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FÚTBOL INTERNACIONAL

La FIFA plantea permitir a cada liga jugar un partido en el extranjero cada temporada

El máximo organismo del fútbol mundial prepara un nuevo protocolo para permitir que partidos como el Villarreal - Barça en Miami o el Milan - Como en Australia se puedan jugar

El Villarreal - Barça se disputó finalmente en la Cerámica

El Villarreal - Barça se disputó finalmente en la Cerámica / Dani Barbeito

Jordi Delgado

Jordi Delgado

La FIFA se acerca cada vez más al espectáculo. Según la información adelantada por 'The Guardian', el máximo organismo del fútbol mundial prepara un nuevo protocolo para regular y permitir la disputa de partidos oficiales de ligas nacionales fuera de sus fronteras.

Con esta medida, cada liga nacional podrá trasladar un encuentro por temporada al extranjero, aunque con algunas condiciones (y con derecho a veto por parte de FIFA). Dicho borrador, elaborado por un grupo de trabajo creado hace casi dos años, busca claridad en toda la polémica generada los últimos meses con las dos principales propuestas que buscaban llevar partidos de su liga fuera de sus fronteras, como son LaLiga española y la Serie A italiana.

En el caso de la española, el planteamiento era llevar el Villarreal - FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA Sports a Miami, (Estados Unidos). El partido, programado para el 20 de diciembre, días antes de Navidad, generó un gran rechazo en el público español y en el 'groguet', por lo que el partido acabó disputándose en el estadio de la Cerámica, en Vila-Real.

El otro era el AC Milan - Como 1907, previsto para el 8 de febrero de 2026. En vez de jugarse en el estadio de San Siro, la Serie A planteó jugar el encuentro en Perth, Australia. Finalmente, el partido acabó jugándose en Italia debido a las condiciones adicionales impuestas por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Las condiciones que impone la FIFA

La principal novedad del plan, según el medio inglés, es que establece que cada liga doméstica de primera división solo podrá organizar un partido de Primera División fuera de su país por temporada. Además, cada nación anfitriona podrá acoger un máximo de cinco encuentros pertenecientes a campeonatos extranjeros por curso.

Esta restricción responde especialmente al temor de que mercados como Estados Unidos reciban una avalancha de partidos procedentes de Europa, Sudamérica o Centroamérica atraídos por el potencial económico del mercado norteamericano.

Además, la FIFA se reserva el derecho a vetar o bloquear la operación en última instancia, ya que busca proteger el producto y pide diferentes garantías.

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Aunque todavía no hay fecha para la siguiente reunión del grupo de trabajo, en Zúrich existe la intención de tener aprobado el nuevo protocolo para la próxima temporada.

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