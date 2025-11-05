La FIFA se inventa un Premio de la Paz: ¿quién puede recibirlo?

La FIFA sorprendió este miércoles anunciando un nuevo trofeo, una especie de Premio Nobel al que ha querido denominar como 'Premio FIFA de la Paz: el Fútbol Une el Mundo'. La introducción de este nuevo galardón, que se entregará de forma anual, tiene como objetivo distinguir a cualquier persona o institución que, con "su trabajo excepcional y extraordinario por la paz", haya unido a las personas del planeta.

La primera concesión de este premio tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre y será el presidente de la FIFA Gianni Infantino quien entregue el trofeo en Washington D.C. durante el sorteo final de la Copa del Mundo de 2026 que se disputará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá

"El premio se entregará en nombre de las más de 5.000 millones de personas que aman el fútbol. Con sus acciones diarias por y para el fútbol, todas ellas contribuyen al lema de la FIFA 'El fútbol une el mundo', pues reúnen niñas y niños, mujeres y hombres, en torno a la pasión, el júbilo, la esperanza y la alegría. Por lo tanto, este galardón tan especial reconoce con toda justicia sus logros extraordinarios", explica el comunicado de la FIFA.

El presidente de la FIFA, Ginnai Infantino, en una rueda de prensa / Sven Hoppe/dpa - Archivo

¿Quién puede recibir este premio?

Pero, ¿quién podría recibir este nuevo premio? ¿Qué requisitos debería cumplir y qué criterios se tendrán en cuenta? Según el máximo organismo del fútbol mundial, esta distinción se concederá a aquellos que "con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz y, por consiguiente, merecen un reconocimiento único y especial".

En ese sentido, el 'Premio FIFA de la Paz: el Fútbol Une el Mundo' "reconocerá, en nombre de toda la comunidad futbolística mundial, los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a los pueblos y proporcionan esperanza a las próximas generaciones".

Los argumentos que da la FIFA para justificar la creación de esta nueva distinción se basan en la definición del fútbol como "un símbolo de paz". "En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz", aseguró el propio Infantino.