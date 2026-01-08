La FIFA escaneará a 1.248 jugadores para evitar polémicas con el VAR: las innovaciones para el Mundial 2026

La FIFA quiere que el Mundial 2026 sea un auténtico éxito y buscará aprovechar la inteligencia artificial para mejorar el arbitraje, el análisis del juego y la experiencia completa de los aficionados que se desplacen a Canadá, Estados Unidos y México.

Entre las principales novedades se destaca Football AI Pro, una herramienta que analizará millones de datos para ofrecer informes en texto, video y visualizaciones 3D a los 48 equipos participantes del torneo. El sistema estará disponible antes y después de los partidos, pero no se podrá utilizar durante ellos.

Sin embargo, el máximo organismo del fútbol tiene claro que uno de los aspectos a mejorar es solucionar las constantes polémicas generadas por el fuera de juego semiautomático, entre otros elementos, que se ven amplificadas por una representación 3D que deja mucho que desear.

La imagen de la discordia del fuera de juego de Raphinha / Movistar+

1.248 jugadores escaneados en segundos

En este sentido, la FIFA utilizará avatares 3D de los futbolistas para perfeccionar el fuera de juego semiautomatizado, permitiendo decisiones más rápidas y acertadas, y mejorando la manera en que se muestran en las retransmisiones televisivas. Cada jugador será escaneado en cabinas especiales en apenas un segundo. En total, 1.248 jugadores pasarán por este fugaz proceso.

Según la BBC, el escáner "captura dimensiones de partes del cuerpo con gran precisión para rastrear a los jugadores de manera fiable durante movimientos rápidos o obstruidos" y esas imágenes llegarán al espectador "de manera más realista y atractiva". El medio británico añade que la FIFA ya lo probó en un partido de la Copa Intercontinental entre Flamengo y Pyramids, escaneando a los jugadores en el hotel donde se alojaban.

Otra novedad será la 'Vista del Árbitro', que utilizará IA para estabilizar mejor las imágenes captadas por las cámaras corporales que llevarán los árbitros, ofreciendo una perspectiva en primera persona de altísima calidad para las retransmisiones y garantizando una experiencia aún más inmersiva para los espectadores.