La FIFA 'dibuja' una posible final del Mundial 2026 entre España y Argentina

El Mundial más grande jamás organizado empieza a tomar forma, la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. El esperado sorteo, que reunirá a técnicos y directivos de todos los clasificados, también los que aún pelean por el ansiado billete, se celebrará el próximo 5 de diciembre. La primera fecha clave.

Los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos ocuparán el primer bombo y tendrán un tratamiento especial: cada uno se señalará con una bola de distinto color para situarse en posiciones concretas del calendario. El resto de selecciones de ese bombo, entre ellas España y Argentina, serán distribuidas directamente en la casilla 1 de cada grupo.

En los bombos 2, 3 y 4 todo seguirá un patrón preestablecido, de forma que cada equipo tendrá su posición asignada. Como siempre, la gran regla de la FIFA se mantiene: no habrá dos selecciones de la misma confederación por grupo, salvo la inevitable excepción europea por volumen de equipos. Las plazas aún pendientes de determinar acabarán en el bombo 4, también con limitaciones para evitar cruces de confederación, claro.

El puzle con las potencias

La novedad es que la FIFA ha decidido que las cuatro mejores selecciones del ranking mundial se repartan en cuadros distintos antes de semifinales. Es decir, España, Argentina, Francia e Inglaterra, en este orden, irán separadas para que, si se cumplen los pronósticos y ganan sus respectivos grupos, no se crucen hasta la hipotética final. Una manera elegante de evitar que exista una 'final anticipada' demasiado pronto.

Laporte es una pieza clave para De la Fuente / EFE

De este modo, España y Argentina, las dos primeras del ranking FIFA, podrían no cruzarse hasta dicha hipotética final. No es que el organismo quiera escribir el guion de una final soñada, pero el mecanismo del sorteo sí las envía, de forma obligatoria, a distintos lados del cuadro. Si ambas cumplen lo esperado y quedan en el primer puesto de sus grupos, avanzarían por caminos totalmente distintos hasta la noche decisiva. Nada asegura que pase… pero la puerta está abierta más que nunca.

Fechas y sedes

El sorteo solo dirá quién juega contra quién. La distribución final de estadios y horarios se hará pública el 6 de diciembre, con un objetivo claro: optimizar viajes, descanso de los protagonistas y, cómo no, garantizar que los aficionados puedan ver a sus selecciones en directo.