La FIFA descartará ampliar el Mundial a 64 selecciones

Con el negocio como bandera, la FIFA sigue buscando alternativas para rellenar de partidos, equipos y naciones participantes cada una de las competiciones mundiales. Sin embargo, y a pesar de los rumores surgidos en las últimas horas, la entidad que rige el fútbol y preside Gianni Infantino no tiene previsto ampliar el Mundial masculino a 64 selecciones para la edición del centenario en 2030, a pesar de que el máximo mandatario mantuvo esta semana un encuentro en Nueva York con dirigentes políticos y deportivos de Sudamérica para abordar la propuesta.

La reunión se celebró en las oficinas de la FIFA en la Trump Tower y contó con la participación de los presidentes de Uruguay y Paraguay, el máximo responsable de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y los presidentes de las federaciones de Argentina, Uruguay y Paraguay. Fue el primer encuentro formal tras la propuesta presentada de manera informal por la Asociación Uruguaya de Fútbol en un Consejo de la FIFA el pasado marzo.

La posición oficial de la FIFA es que analizará cualquier iniciativa planteada por sus órganos de gobierno y que está obligada a debatir las propuestas surgidas en el Consejo. Sin embargo, según desveló el 'The Guardian' existe escepticismo respecto a la viabilidad de un Mundial con 64 participantes.

"¿MUNDIAL DE 64? DAÑARÍA EL PRODUCTO"

El torneo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, será el primero en la historia con 48 selecciones. Para 2030, la FIFA ha adoptado un formato inédito con seis países sede en tres continentes: Argentina, Uruguay y Paraguay acogerán los tres partidos inaugurales como homenaje a los orígenes de la competición en 1930, mientras que el resto del campeonato se disputará en Marruecos, España y Portugal.

La decisión sobre un eventual aumento de plazas corresponde al Consejo de la FIFA, que se reunirá en Zúrich el próximo mes. No obstante, la ampliación a 64 equipos no figura en el orden del día. Según una fuente de la organización, incluso en caso de que Infantino impulsara la propuesta, no contaría con los apoyos suficientes: “La sensación mayoritaria es que un Mundial de 64 dañaría el producto, habría demasiados partidos desequilibrados y se pondría en riesgo el modelo de negocio”.

Conmebol sería la principal beneficiada de una ampliación. En la actualidad dispone de seis plazas directas más una adicional por repesca intercontinental. Con 64 selecciones, los 10 países de la confederación tendrían prácticamente asegurada su presencia en el torneo. Delegados de Paraguay, Uruguay y Argentina aseguraron en la reunión que podrían acoger en solitario toda la fase de grupos en caso de ser necesario.

La propuesta de los 64 equipos fue presentada por primera vez en abril de 2024 y recibió críticas inmediatas. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, calificó la idea de “mala” porque restaría calidad a la competición y debilitaría las fases clasificatorias. Por su parte, el presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, afirmó: “Pueden estudiarlo cuanto quieran, pero no parece lo correcto”.

Un Mundial con 64 selecciones supondría la disputa de 128 partidos, el doble de los jugados en Catar 2022 y 24 más que los previstos en 2026. La Copa del Mundo ha experimentado un crecimiento progresivo: pasó de 16 a 24 equipos en 1982, a 32 en 1998 y alcanzará los 48 en la próxima edición.

En paralelo, la FIFA también enfrenta presiones para expandir el Mundial de Clubes, que contará con 32 participantes en 2029. Algunos clubes europeos reclaman aumentar esa cifra debido a los premios económicos en juego, con la posibilidad incluso de celebrar el torneo cada dos años. Chelsea, campeón en julio, recibió 85 millones de libras por su título.