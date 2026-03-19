La FIFA castiga a Israel

La FIFA ha anunciado este jueves sanciones a la Federación Israelí de Fútbol después de la denuncia de la Federación Palestina por una "infracción por discriminación".

Según explicó el máximo organismo del fútbol mundial en el comunicado "la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido que la Federación Israelí de Fútbol (IFA) ha cometido numerosas infracciones de sus obligaciones como federación miembro de la FIFA" por "incumplir los artículos 13 (Conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio) y 15 (Discriminación y agresiones racistas) del Código Disciplinario de la FIFA (CDF)".

Debido a ello, la FIFA ha impuesto a la IFA diferentes sanciones, entre las que se incluyen una multa de 150.000 CHF (unos 165.000 euros), una advertencia por su conducta y la obligación de exhibir una pancarta en sus próximos tres partidos en contra de la discriminación.

"Se ordena a la IFA que exhiba en los próximos tres (3) partidos que dispute su selección absoluta como local en una competición de la FIFA una pancarta prominente y bien visible con el lema «Football Unites the World – No to Discrimination» (en español, «El fútbol une el mundo. No a la discriminación») junto al emblema de la IFA. La IFA presentará a la FIFA para su aprobación el tamaño y diseño de la pancarta, así como su ubicación en el estadio a más tardar quince (15) días antes de cada partido", dice la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

"La IFA invertirá, en un plazo de sesenta (60) días a partir de la notificación de la presente decisión, un tercio (1/3) de la multa adeudada según el punto a) anterior en la aplicación de un plan integral para garantizar que se adoptan medidas contra la discriminación y para evitar que se repitan los incidentes, de conformidad con el art. 15, apdo. 7 del CDF. Dicho plan, que deberá contar con la aprobación de la FIFA, se centrará en los siguientes ámbitos: reformas, protocolos, supervisión y campañas educativas en los estadios y a través de canales oficiales durante una temporada completa. El importe restante se abonará en los 30 días siguientes al recibo de la presente decisión", añade.

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Finalmente, la Comisión Disciplinaria de la FIFA reafirma que, "si bien su mandato se limita a la aplicación de los reglamentos internos de la FIFA, no puede permanecer ajena al contexto humano en el que se desarrolla el fútbol. El deporte debe seguir siendo una plataforma para fomentar la paz, el diálogo y el respeto mutuo. Su alcance global y su capacidad de unión llevan implícita la responsabilidad de defender valores como la dignidad, igualdad y humanidad, especialmente en periodos de conflicto y división".