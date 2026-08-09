La FIFA carga contra sus críticos

La FIFA ha publicado un nuevo comunicado en el que deja clarísima su postura ante las críticas surgidas en las últimas semanas recordando cómo funciona el procedimiento los mecanismos establecidos para quienes pretendan optar a la presidencia del máximo organismo del fútbol.

En el texto, la federación internacional deja claro que cualquier proceso relacionado con la elección de su presidente deberá ajustarse a la normativa vigente y a los procedimientos democráticos establecidos: "Haciendo eco de las recientes declaraciones de la CONMEBOL y la CAF, así como de las discusiones con las Asociaciones Miembro y Confederaciones de la FIFA de todo el mundo, la FIFA no apoyará, facilitará ni tolerará ningún proceso relacionado con la elección del Presidente de la FIFA que sea inconsistente con los Estatutos de la FIFA, los procedimientos democráticos y el marco de gobernanza establecido. El Presidente de la FIFA fue elegido democráticamente por las Asociaciones Miembro de la FIFA y continúa sirviendo con su mandato”, recalca.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. / Archivo

El organismo también responde de forma contundente a quienes, según su versión, están tratando de cuestionar la legitimidad de la actual dirección y de su presidente, Gianni Infantino: “Es cada vez más evidente que existe un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar a la FIFA y a su Presidente. Quienes no cuentan con el apoyo de las Asociaciones Miembro de la FIFA no deberían buscar lograr a través de alegaciones, insinuaciones o desinformación lo que no pueden lograr a través de los procesos democráticos establecidos de la FIFA. La cobertura reciente ha incluido afirmaciones no fundamentadas y reclamos demostrablemente falsos relacionados con la FIFA y su Presidente. La especulación y la insinuación no deberían presentarse como hechos, y la repetición no hace que una alegación sea verdadera”, menciona el comunicado.

En otro de los apartados, la FIFA reivindica la trayectoria de Infantino y los cambios impulsados durante su carrera dentro del fútbol internacional: “El Presidente de la FIFA ha dedicado más de 30 años de su vida profesional al fútbol europeo y mundial, contribuyendo a cambios significativos en el juego y, en particular, a ampliar el acceso, los recursos y las oportunidades en todo el fútbol mundial. El cambio inevitablemente desafía a los intereses establecidos, pero el desacuerdo con ese cambio no puede justificar esfuerzos para socavar el mandato democrático del Presidente de la FIFA o la institución que fue elegido para liderar”, destaca.

29/06/2024 29 June 2024, Berlin: UEFA President Aleksander Ceferin (l) and FIFA President Gianni Infantino in the stands ahead of the UEFA Euro 2024 round of 16 soccer match between Switzerland and Italy at Olympiastadion Berlin. Photo: Robert Michael/dpa DEPORTES Robert Michael/dpa / Robert Michael/dpa / Europa Press

La organización también defiende el derecho a que su gestión sea sometida a análisis y críticas, aunque establece límites cuando considera que determinadas informaciones no se corresponden con los hechos: “La FIFA acoge con agrado el escrutinio legítimo. Pero el escrutinio no es una licencia para distorsionar hechos, amplificar alegaciones no fundamentadas o fabricar distracciones diseñadas para socavar el progreso. Cuando la cobertura sea inexacta o engañosa, la FIFA la desafiará directamente y con vigor”, explica.

El comunicado concluye poniendo el foco en la unidad de la organización y en los objetivos que, según la dirección actual, deben marcar su hoja de ruta. La FIFA insiste en que su prioridad continúa siendo trabajar junto a sus asociaciones miembro y extender el alcance del fútbol a nivel mundial: “La responsabilidad de la FIFA es hacia sus 211 Asociaciones Miembro y hacia el fútbol en todo el mundo. No nos dejaremos distraer ni desviar de fortalecer la organización, cumplir con nuestras Asociaciones Miembro y continuar con el trabajo de hacer del fútbol verdaderamente global. A través del Presidente de la FIFA y la administración de la FIFA, nuestro enfoque permanece firmemente en esa misión, y estamos más decididos que nunca a cumplirla”, finaliza.