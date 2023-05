La FIFA busca limitar el poder de los agentes

Un Tribunal Neerlandés rechazó el intento de los representantes por bloquear el nuevo examen al que deben someterse ahora Solo en Inglaterra el número de agentes se ha disparado desde el año 2015 de 500 a más de 2.000

A los representantes se les seguirá examinando muy de cerca en el mundo del fútbol actual. Un tribunal neerlandés rechazó el intento de los principales agentes de fútbol de Europa para bloquear la nueva regulación de la FIFA en su industria, incluido un examen que deben aprobar para negociar acuerdos de transferencia.

Las regulaciones revisadas de la FIFA incluyen un tope en las tarifas y un examen que el 48% de los 3.800 agentes que lo presentaron el mes pasado no aprobaron. A partir del 1 de octubre, los agentes que no hayan aprobado el examen no obtendrán licencia.

Esta semana en el Tribunal Central de los Países Bajos, la Asociación Europea de Agentes de Fútbol (EFAA por sus siglas en inglés) unió fuerzas con una importante agencia neerlandesa y dos agentes individuales para solicitar medidas cautelares tanto para las normas como para el examen en un caso contra la FIFA y la Federación Neerlandesa de Fútbol.

Los demandantes cuestionaron la legalidad de las nuevas reglas, argumentando que los agentes no estaban bajo la jurisdicción de la FIFA como participantes activos del deporte. En particular, se opusieron a un nuevo tope de tarifa de servicio que limita cuánto puede ganar un agente en los acuerdos de transferencia. Los agentes argumentaron que esto era contrario a la ley de competencia nacional y europea.

EN AUMENTO

La FIFA, por tanto, introdujo el nuevo examen para proteger los estándares y limitar el creciente número de agentes, a nivel mundial, en el fútbol. Solo en Inglaterra desde que se eliminó el examen anterior en 2015, el número de agentes se ha disparado de aproximadamente de 500 a más de 2.000. Estos representantes apunta que los cambios equivalían a una contravención de las leyes en torno a la libre circulación de establecimientos y servicios: es decir, que se les trate como un empleo más sin ser regulados por la FIFA.

En la decisión impresa por el tribunal holandés, el presidente del tribunal rechazó los reclamos de los querellantes. De hecho, el juez no vio razón para una medida cautelar, destacando la regulación que permite a los agentes presentarse al nuevo examen tantas veces como deseen hasta alcanzar contestar bien el 75% de las 20 preguntas de opción múltiple.

El tribunal también reconoció que la nueva normativa solo afecta a las actividades relacionadas con los traspasos, lo que les permite seguir operando en otros aspectos de la gestión deportiva. Finalmente, los agentes de fútbol también deberán pagar los costos de procedimiento, incluidos los incurridos por la FIFA y la KNVB.