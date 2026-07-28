La FIFA aclara la expulsión de Embolo contra Argentina: "No consideramos que esto haya sido un error"

La FIFA ha salido al paso de las dudas generadas por la aplicación del protocolo de Identidad Equivocada durante el Mundial, una interpretación que tuvo especial repercusión en acciones como la expulsión de Breel Embolo en el encuentro frente a Argentina.

En un comunicado, el organismo rector del fútbol aseguró que este criterio se aplicó "de manera consistente" durante toda la Copa del Mundo y explicó que únicamente se produjeron dos casos en los que un jugador fue identificado erróneamente como autor de una infracción merecedora de tarjeta amarilla.

Según la FIFA, en ambas situaciones el VAR intervino para advertir al árbitro de un error de hecho, provocado porque el rival había simulado la acción. De esta forma, el colegiado pudo corregir la identidad del futbolista que había sido amonestado.

"La simulación en sí no puede ser revisada y no debería derivar en una sanción disciplinaria para un adversario que pueda tener consecuencias posteriores, como una expulsión por doble amarilla o una suspensión por acumulación de amonestaciones", señala el comunicado.

El organismo insiste en que esta actuación no debe interpretarse como un fallo arbitral ni del sistema de videoarbitraje. "No consideramos que esto haya sido un error del árbitro o del VAR y la decisión restauró la justicia", afirma la FIFA, defendiendo que el objetivo fue evitar que un futbolista sufriera una sanción disciplinaria basada en una identificación incorrecta.

Además, la FIFA revela que mantuvo un contacto permanente con la International Football Association Board durante todo el proceso. Según explica, la IFAB confirmó que esta interpretación es válida, que fue bien recibida y que será uno de los asuntos que se debatirán en una futura revisión del Protocolo VAR, tal y como ya se planteó en su última Asamblea General Anual.

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Con este comunicado, la FIFA respalda oficialmente un criterio arbitral que generó debate durante el torneo y abre la puerta a que esta interpretación quede incorporada de forma expresa en futuras actualizaciones del protocolo del VAR.