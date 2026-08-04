Fiesta en Turquía: Salah jugará en el Trabzonspor

Mohamed Salah está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Trabzonspor. Según informó Fabrizio Romano, el club turco ha llegado a un acuerdo con el extremo egipcio para firmar un contrato de dos temporadas. El futbolista llegará como agente libre después de poner fin a su histórica etapa en el Liverpool y se convertirá, sin lugar a dudas, en uno de los fichajes más impactantes de la historia del fútbol turco.

El movimiento representa uno de los mayores golpes del mercado europeo de los últimos años y supone un enorme salto deportivo, mediático y comercial para el conjunto de Trebisonda. A sus 34 años, el ‘Faraón’ comenzará una ilusionante nueva etapa con un objetivo claro: intentar dar la campanada en la Superliga turca.

Salah completó la remontada de Egipto ante Nueva Zelanda / X

Entre mediados de los años 70 y principios de los 80, el Trabzonspor dominó el campeonato turco. Sin embargo, en el siglo XXI, el protagonismo ha recaído principalmente en Galatasaray y Fenerbahçe, con el permiso de un Beşiktaş que ha conquistado cinco títulos ligueros durante este periodo. Solo el Bursaspor en la temporada 2009-10, el İstanbul Başakşehir en la 2019-20 y el propio Trabzonspor en la 2021-22 han conseguido plantarles cara. Con Salah, la intención es volver a hacerlo cuanto antes.

Antes de que el Trabzonspor acelerara las gestiones para ficharlo, Salah estuvo seriamente vinculado al Beşiktaş. El director deportivo del club, Önder Özen, reconoció que se habían mantenido conversaciones con el atacante y su entorno, pero las negociaciones quedaron aparcadas debido a diferencias relacionadas con las condiciones económicas, los derechos de imagen y las comisiones.

Sueños esfumado en Arabia

Arabia Saudí también llevaba tiempo siguiendo de cerca la situación del internacional egipcio. Salah era considerado una incorporación estratégica para la competición, tanto por su rendimiento deportivo como por su enorme influencia en el mundo árabe. Entre todos los clubes interesados, el Al Ittihad fue el que más insistió en su contratación durante los últimos años.

La entidad de Yeda ya lanzó una fuerte ofensiva en 2023, cuando el Liverpool rechazó una propuesta cercana a los 150 millones de libras. El conjunto saudí continuó pendiente de Salah y volvió a intentarlo en 2024, pero recibió una nueva negativa. Tras conocerse su salida del equipo inglés, el Al Ittihad volvió a aparecer como uno de sus posibles destinos.

Finalmente, y siempre según la información adelantada por Fabrizio Romano, Salah ha elegido la propuesta del Trabzonspor. A falta de la firma definitiva y del anuncio oficial del club, todo apunta a que el delantero iniciará en Turquía el siguiente capítulo de una carrera legendaria.