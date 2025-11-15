FÚTBOL INTERNACIONAL
La fiesta de Haaland: se marcha del vestuario a buscar 70 hamburguesas con queso para celebrar la clasificación virtual para el Mundial
El noruego acercó a su selección a las puertas del Mundial con un doblete tras derrotar a Estonia por 4-1
Haaland es un héroe nacional en Noruega. El delantero del Manchester City alcanzó la cifra de 30 goles en tan solo 19 partidos para liderar a su selección y llevarla a lo más alto, a un hecho prácticamente histórico. A través de un doblete, certificó la victoria ante Estonia por 4-1, con una Noruega sin Odegaard, para dejar a la selección nórdica a un paso del Mundial.
Salvo un colapso sorprendente contra Italia el domingo, Haaland estará en la próxima Copa del Mundo del verano de 2026. Un hecho inédito para el país. No alcanzan la Copa del Mundo desde 1998. Pero esa sequía en los principales torneos está a punto de llegar a su fin. Haaland ha sido el gran protagonista para llevar a su nación hacia el evento del próximo verano.
El delantero 'cityzen' continúa manteniendo unas cifras de récord individuales, siendo así el máximo goleador de los Clasificatorios Europeos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras marcar nada menos que 14 goles en los siete partidos que ha disputado su selección hasta ahora. Ante Moldavia, en septiembre, ya había anotado ni más ni menos que cinco goles, en la goleada de 11-1 de Moldavia en septiembre, antes de anotar un hat-trick contra Israel en octubre.
A todo esfuerzo, su recompensa
Sin embargo, lo mejor, fue la celebración. El delantero del Manchester City volvió a hacer de las suyas. Al terminar del partido, se 'escapó' del vestuario para irse al local más próximo de comida rápida. Fue a buscar un pedido de 70 hamburguesas para sus compañeros de selección, provocando la alegría del mediocampista Sander Berge, que bromeó: “¡Qué actuación del capitán!”.
Los cuatro goles de Noruega en el Estadio Ullevaal transcurrieron en un lapso de diez minutos, en el inicio de la segunda mitad. Alexander Sorloth, futbolista del Atlético de Madrid, abrió la cuenta con dos tantos antes de que Haaland sellara su doblete.
Esto prácticamente asegura la presencia de Noruega en la Copa del Mundo del próximo verano en Norteamérica, ya que Italia, segunda en la tabla, queda muy lejos en diferencia de goles, con solo dos partidos restantes de clasificación.
