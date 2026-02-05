FÚTBOL INTERNACIONAL
El fichaje de Kanté desvela a Turquía como el nuevo destino millonario que ignora las leyes de la gravedad económica
La intervención del presidente turco y el príncipe heredero saudí fueron claves para salvar la operación deportiva
El fichaje de N’Golo Kanté por el Fenerbahçe se ha consolidado como uno de los movimientos más complejos de los últimos mercados, pasando de lo estrictamente deportivo a convertirse a un asunto de Estado. Lo que empezó como una negociación fallida entre clubes terminó resolviéndose en las más altas esferas del poder internacional, con los dirigentes de Turquía y Arabia Saudí jugando un papel decisivo para desbloquear el traspaso del mediocentro francés.
La operación estuvo cerca de colapsar definitivamente por un error administrativo del Al-Ittihad. El club saudí no cargó los documentos necesarios en el sistema TMS de la FIFA antes del cierre del mercado, lo que llevó al Fenerbahçe a dar por perdida la incorporación. Sin embargo, la intervención política acabó salvando el movimiento.
Durante una visita oficial a Riad, el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan aprovechó un encuentro con Mohamed Bin Salman para tratar personalmente el fichaje. La gestión directa con el príncipe heredero, quien controla el PIF, con influencia directa en el Al-Ittihad, permitió que la SAFF (Federación de Fútbol de Arabia Saudí) agilizara los trámites de excepción ante la FIFA, validando la transferencia fuera de plazo.
El milagro de la deuda
Este despliegue de poder político ilustra la singular estructura económica del Fenerbahçe, un club que mantiene su capacidad de gasto pese a arrastrar una deuda cercana a los 500 millones de euros. La clave de su resistencia financiera está en su amplio patrimonio inmobiliario y en su estrecha relación con el Estado.
El club posee activos en terrenos e infraestructuras de alto valor en Estambul que utiliza como respaldo para obtener créditos de la banca pública turca. Estas propiedades, a menudo beneficiadas por recalificaciones o concesiones gubernamentales, le permiten compensar pérdidas operativas y presentar garantías de solvencia que trascienden los ingresos tradicionales por televisión o taquilla.
A esta ingeniería patrimonial se suma un ecosistema de patrocinios diseñado para sostener sueldos de élite. El Fenerbahçe se nutre de contratos con grandes corporaciones industriales que inyectan capital por encima de los valores de mercado, muchas veces vinculadas a proyectos de infraestructura estatal. Además, el marco fiscal turco ofrece privilegios especiales a los deportistas extranjeros de alto nivel, facilitando que el club compita en igualdad de condiciones con las grandes ligas europeas.
La llegada de Kanté a Estambul no solo responde a una incorporación clave para luchar por el primer título liguero en doce años, sino que simboliza un modelo en el que el fútbol actúa como herramienta de poder blando y los activos inmobiliarios funcionan como amortiguador ante un déficit estructural que, en cualquier otro club, habría significado la quiebra hace tiempo.
