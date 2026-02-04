FÚTBOL INTERNACIONAL
Tras el fichaje de Benzema, Arabia mira a Vinicius: "Si está disponible, lo van a intentar traer"
El CEO español del Al Hilal, Esteve Calzada, concedió una entrevista a la 'Cadena SER' para hablar del fichaje de Benzema por su club y la situación del fútbol árabe
El Balón de Oro 2022 ya es jugador del Al-Hilal. Con apenas seis meses de contrato pendientes con el Al-Ittihad, Karim Benzema decidió dar un giro inesperado a su carrera y se mudó al club que dirige Simone Inzaghi, al sentirse ninguneado por su antiguo club con una oferta de renovación insuficiente. Ahora, en el actual líder de la Saudi Pro League, coincidirá con viejos conocidos de LaLiga como Theo Hernández o Yassine Bounou.
De todo ello habló en la 'Cadena SER' el CEO español del Al-Hilal, Esteve Calzada, quien valoró lo que significa para el club este movimiento, además de abordar otros temas. Más allá del fichaje galáctico del francés, Calzada dejó claro que el proyecto va muy en serio: “Hemos apostado por talento joven más allá de Karim. Queremos pelear por todos los títulos, no nos conformamos con menos.”
La llegada de Benzema ha levantado ampollas, y el cabreo de Cristiano Ronaldo ha dado la vuelta al mundo. ¿El motivo? El PIF, propietario tanto del Al-Nassr como del Al-Hilal, entre otros equipos, decidió invertir más en el actual equipo de Karim que en el de Cristiano. Un enfado tan grande que incluso el portugués se ha negado a jugar hasta aclarar el posible conflicto de intereses. “Habría que preguntarle qué le pasa”, apuntó Calzada.
Sea como fuere, Benzema ya es jugador del Al-Hilal. El delantero francés se comprometió hasta 2027 y en Arabia están ansiosos por verlo vestir la camiseta de su nuevo club. Las claves para poder cerrar fichajes de este calibre se deben, según Calzada, a que la afición saudí se vuelca con el fútbol, a los programas gubernamentales para impulsar a los clubes y atraer a las estrellas, y al apoyo del Príncipe al club con recursos indispensables.
Vinicius, el sueño árabe
Poco a poco, el fútbol saudí crece y empieza a competir con algunos equipos de Europa. Por ejemplo, el propio Al-Hilal derrotó al Manchester City en el Mundial de Clubes de Estados Unidos. Y eso también se refleja en la posibilidad de fichar a más y mejores jugadores. Esteve Calzada no rehuyó el nombre de Vinicius, quien ha sido vinculado con Arabia en más de una ocasión: "En nuestro caso no hay conversaciones, pero el CEO de la liga saudí, cada vez que se le pregunta, dice que si está disponible, lo va a intentar traer", recordó.
Menos se 'mojó' al hablar sobre la posibilidad de Pep Guardiola, quien parece que poco a poco va poniendo punto y final a su maravillosa carrera en el Etihad: "Si algún día estuviese disponible, seguro que habría interés", concluyó.
