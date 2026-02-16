El Feyenoord de Van Persie entrenará "a escondidas" por Raheem Sterling y levanta críticas contra su "moral"

Al menos de inicio, la llegada de Raheem Sterling ha traído más problemas que soluciones al Feyenoord.

Pese a concretarse la contratación del delantero inglés el pasado 12 de febrero, Sterling aún no cuenta con el permiso de trabajo en Países Bajos, por lo que no ha logrado incorporarse a los entrenamientos.

Para su fortuna, Robin van Persie, ahora entrenador del Feyenoord y quien convenció a Sterling de unirse al equipo, halló la manera de lograr que se incorpore a los entrenamientos: realizarlos fuera de Países Bajos, específicamente en Bélgica.

Así lo reveló Van Persie seguido de la victoria de su equipo (1-0) sobre el Go Ahead Eagles, partido en el cual Sterling estuvo presente en las gradas del estadio de su nuevo equipo.

Raheem Sterling observa desde las gradas el partido del Feyenoord ante el Go Ahead Eagles / EFE

"Lo haremos por él, pero también quiero trabajar en nuestro desarrollo como equipo. Podemos tener unas buenas conversaciones y hacer algo divertido juntos", manifestó Van Persie.

Aunque el neerlandés no ha colocado una fecha para el primer partido de Sterling con la camiseta del Feyenoord, compartió que su integración al equipo será cuanto antes, buscando que retome el ritmo que le permita jugar.

"Comenzará a entrenar el martes. Veremos cada semana cuándo podría estar en forma para (disputar) un partido. Tomará un poco de tiempo, pero tiene lógica, ya que no ha jugado en seis meses", agregó Van Persie.

"La brújula moral del Feyenoord está desalineada"

La decisión de Van Persie y el Feyenoord ha generado indignación en Países Bajos, donde incluso medios locales han manifestado su molestia.

Tal es el caso de Valentijn Driessen, periodista neerlandés, quien en su columna de este lunes para el diario De Teleegraf criticó la "moral" de esta práctica, a la cual calificó como un acto para "eludir la ley".

"La brújula moral del Feyenoord está desalineada. Para permitir que el nuevo fichaje Raheem Sterling entrene con el equipo de Robin van Persie, el club está eludiendo deliberadamente la legislación neerlandesa", escribió el periodista.

Pese a la crítica, reconoció que "en teoría, el club no está haciendo nada inaceptable, pero está violando las normas de decencia", agregando que es un acto que le parece "justo" ni "inteligente".