Ferran Torres tendrá que sudar tinta china en París

Ferran Torres viene con el guapo subido, y no es para menos. Marcó el gol que dio a España su segundo Mundial, se dio un buen baño de masas en su particular gira por Estados Unidos y regresó a Foios convertido en un auténtico héroe. Ahora, todo indica que su futuro está en París. Salvo sorpresa, será jugador del Paris Saint-Germain antes de que termine la semana, después de que se haya llegado un acuerdo por 48,5 millones de euros, sin variables. El delantero valenciano tiene que ser consciente de que no lo tendrá fácil en el Parque de los Príncipes.

Ferran aterrizará en un equipo que acaba de demostrar, una vez más, que no regala un solo centímetro en ataque. Ni siquiera cuando todavía está lejos de su mejor versión. Ayer, en la Supercopa de Europa, el PSG funcionó casi con las chanclas puestas. El equipo de Luis Enrique se impuso al Aston Villa (2-1) con los goles de Kvaratskhelia y Doué y volvió a levantar un título, como la temporada pasada frente al Tottenham.

Kvaratskhelia abrió el marcador para la final de la Supercopa de Europa / @PSG_espanol

El extremo georgiano abrió el partido con una acción individual de mucho nivel y Doué decidió en la segunda parte, después de una final en la que los parisinos fueron capaces de sobrevivir ante un equipo muchísimo más rodado gracias al talento de sus delanteros. Eso es precisamente lo que se encontrará Ferran en París: unos verdaderos monstruos arriba.

Porque la fotografía del ataque parisino impresiona. Kvaratskhelia está llamado a seguir siendo uno de los grandes nombres del proyecto. Doué ha dado otro paso adelante en una gran cita. Ousmane Dembélé, vigente Balón de Oro, empezó la final en el banquillo por pura falta de ritmo, pero es intocable. Y, además, Maghnes Akliouche, que debutó como titular en el costado derecho frente al Villa, sabe muy bien qué exige la Ligue 1.

El PSG no espera. No se lo puede permitir. Por eso Ferran tendrá que ganarse su sitio desde el primer día. La paradoja es que llega en el mejor momento de su carrera. El valenciano viene de tocar el cielo con España, de marcar en el partido más importante que puede jugar un futbolista y de regresar a casa con la etiqueta de héroe. Un gol que le ha colocado en otro escalón, pero que no impresiona a Luis Enrique.

Ferrán Torres, durante el homenaje recibido este viernes en su pueblo, Foios. / Ana Escobar / EFE

Pese a que lo conoce de su paso por la Roma, el asturiano no se casa con nadie. Eso también forma parte del atractivo del desafío. Ferran no iría al PSG para ser simplemente uno más. Su decisión de buscar una salida del Barcelona tiene que ver, precisamente, con la voluntad de encontrar un escenario en el que pueda sentirse protagonista cada semana.

Como siempre, el verde dictará sentencia. De momento, Ferran tendrá que sudar tinta china.