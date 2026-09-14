Ferran Torres sorprende a todos en Francia: ni Neymar empezó así

Luis Enrique acabó claramente descontento en Brest: "Es increíble que hayamos ganado este partido, siendo el peor de los cuatro que hemos jugado", comentó. El Paris Saint-Germain cosechó su primer triunfo en la Ligue 1 después de cuatro jornadas gracias al solitario tanto del hombre de moda en París, Ferran Torres. Pero su papel no dejó satisfecho a un asturiano crítico y "molesto".

"Estaba más satisfecho con los tres primeros partidos [Rennes, Lille y Mónaco] que no ganamos. Hoy creo que cometimos muchos errores. Este es el día en que estoy más molesto o frustrado", desarrolló. Eso sí, también aseguró estar "muy contento porque al final de la temporada todo se equilibra y merecemos lo que luchamos".

De dulce

Los parisinos arrollaron al Slovan Bratislava en su debut en la Champions, pero hay algo que no termina de carburar en la Ligue 1. Y, una vez más, tuvo que acudir al rescate el bueno de Ferran.

Ya rescató un punto en su debut con un doblete en Roazhon Park y brilló en su estreno en la Champions con su primer hat-trick en la competición. Anoche, ambicioso como el que más, firmó un gol de bella factura para darle la primera victoria liguera a un PSG que sufrió de lo lindo en Brest.

Y ya van seis. Tres en la Ligue 1 y tres en la Champions. El de Foios venía con el guapo subido tras ser el héroe de la segunda estrella y está desatado en Francia. Demostró, una vez más, por qué Luis Enrique insistió en su llegada. 48,5 millones de euros muy bien invertidos en la capital francesa. El Barcelona, por su parte, sacó buena tajada por él. Aquí todos salieron ganando.

Seis goles en cinco partidos. Un inicio impresionante. Y, si comparamos sus primeros pasos en la capital con algunos de sus predecesores, sus números lo sitúan al mismo nivel que un tal Zlatan Ibrahimovic (también seis goles en sus primeros cinco partidos) y un escalón por encima de Neymar (cinco goles).

Ferran Torres celebra uno de sus tres goles al Slovan Bratislava, en París / EFE/YOAN VALAT

"Siempre está ahí cuando lo necesitas"

Una de las noticias positivas de la noche fue, además de su gol, su vínculo con Ousmane Dembélé. Así lo destacó Luis Enrique en rueda de prensa: "Me gustó mucho su conexión". El valenciano robó el balón en campo rival y combinó con Joao Neves, que se la cedió a un Dembélé que, de espuela, dejó el balón en la frontal para Ferran. La definición de primeras, con el interior y ajustada al palo, fue brillante.

Dembélé, Ferran y Dro, tres exazulgranas en París / X

El vigente ganador del Balón de Oro también se deshizo en elogios hacia su nuevo socio en ataque: "Jugué con él un año y medio en el Barcelona. Es un jugador fantástico y un delantero centro brillante. Siempre está ahí cuando lo necesitas".

Más que goles

Ferran aporta dinamismo, energía y movilidad en el frente de ataque. "El PSG es un equipo que genera unas secuencias de pase muy interesantes y a veces lo que falta es atacar los espacios. Por lo tanto, aquí Ferran les va a encajar de maravilla porque hay mucho jugador que tiene un gran pie", observó el analista de 'SER' y 'Movistar+' a SPORT semanas atrás.

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"Aparte de versátil, siempre está disponible. Es un perfil que se lesiona poco y que va a acabar teniendo, yo creo, muchos minutos", añadió. Se podía intuir que Ferran iba a ser muy útil para Luis Enrique.