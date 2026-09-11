Ferran Torres cae de pie en París: “Parece que lleva aquí dos o tres años”

Ferran Torres no ha necesitado periodo de adaptación en el PSG. El delantero español ha aterrizado en París dispuesto a derribar la puerta y sus números comienzan a ser difíciles de ignorar.

El '9' de Luis Enrique ha caído de pie. Suma ya cinco goles en cuatro partidos, con dos de ellos saliendo desde el once inicial. Unos números que le han permitido colocarse como máximo goleador de su equipo en su primera temporada.

Se estrenó a lo grande en la Ligue 1, con un doblete ante el Rennes, y en la Champions League, con un hat-trick ante el Slovan de Bratislava.

El ex del FC Barcelona llegó a París como héroe de la España campeona del mundo en Nueva York. Su idilio parece que ha continuado en a capital parisina después de que el club de Nasser Al-Khelaïfi desembolsara algo más de 50 millones de euros al Barça este verano para hacerse con su fichaje.

Dembélé, Ferran y Dro, tres exazulgranas en París / X

Los resultados han sido inmediatos. Según desvela 'Le Parisien', en la cúpula del PSG se está muy contento con su incorporación y se cree que se ha adaptado a las mil maravillas a París.

“Solo le falta el idioma. Por lo demás, parece que lleva aquí dos o tres años”, ha escuchado el medio en el centro de entrenamiento del PSG, donde se le ve como en casa.

Ferran se siente cómodo. Y el medio parisino asegura que se le nota tanto dentro como fuera del campo.

“Estoy feliz. Disfruto jugando. Creo que cuando eres feliz y disfrutas dando lo mejor de ti puedes alcanzar tu máximo nivel”, dijo recientemente Ferran sobre su adaptación.

Uno de los factores que han ayudado a Ferran sea, quizás, la presencia de españoles en Poissy, como Fabián Ruiz o Dro Fernández, además de excompañeros como Ousmane Dembélé, con el que coincidió en Barcelona.

“Cuando estábamos en Barcelona ya teníamos este tipo de conexión. Es importante para nosotros y para el equipo”, dijo Ferran sobre Ousmane tras el partido ante el Slovan, en el que recibió dos asistencias del Balón de Oro.

El reencuentro con Luis Enrique

Hay otro factor todavía más importante para entender la adaptación de Ferran: Luis Enrique. El técnico asturiano conoce perfectamente al delantero y fue uno de sus grandes valedores para que recalara en el PSG.

El asturiano ya le conocía de su etapa en la selección y Ferran le ha llegado a definir como su “segundo padre”.

Ferran Torres con el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer la final contra Argentina / EFE

Luis Campos llevaba años detrás de él

Otra de las claves para entender su fichaje está en las oficinas. El director deportivo del club, Luis Campos, le seguía desde hacía años. En concreto, según 'Le Parisien', desde 2019, cuando le vio en directo en noviembre de 2019, durante un Valencia-Lille de Champions League que terminó 4-1.

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Siete años después, Campos fue a por él. Un fichaje que ha encajado como un guante y que ya supera en registros goleadores a jugadores asentados como Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia o Désiré Doué, con quienes compite para un lugar fijo en la línea de ataque.