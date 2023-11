Fernando Santos habla de su relación rota con CR7: "Estoy muy triste"

El que fuera seleccionador luso señala: “Espero que mi situación con Cristiano cambie... estoy triste” CR7 nunca aceptó quedarse fuera del once inicial en pleno Mundial de Qatar y rompió su relación con el veterano técnico

Si preguntamos por un futbolista al que se relacione con la palabra 'ego', muchas miradas se volverán hacia Arabia Saudí.

Cristiano Ronaldo sufrió una verdadera puñalada en su agigantado orgullo cuando en pleno Mundial de Qatar, el seleccionador Fernando Santos decidió apartarle del once inicial tras una paupérrima primera fase del de Madeira. Algo que CR7 todavía no ha perdonado.

Ahora Santos ha roto su silencio en una entrevista en ‘A Bola’ y que recoge 'As', donde desvela detalles de la convivencia con Cristiano en sus ocho años al frente de Portugal.

El que fuera después seleccionador de Polonia habla de un “difícil” campeonato en Qatar, donde se truncó su buena relación con Cristiano: "Ya no hablamos. No sé qué día fue, pero no hablamos desde Qatar", desvela.

Y es que el técnico recuerda que "tenía una relación muy fuerte con Cristiano. Nos conocimos en el Sporting cuando él sólo tenía 19 años y esa relación se fortaleció desde que nos conocimos en la Seleção. Siempre nos llevamos muy bien. La expresión es un poco fuerte, pero casi como padre e hijo, o hermano menor y hermano mayor. Teníamos una relación muy estrecha y muy fuerte, tanto a nivel profesional como personal. Tomé una decisión que fue estratégica en Qatar”.

Santos señala asimismo que “solo dije que es el mejor del mundo. Tuvo un momento muy complicado en su carrera. En el segundo semestre de 2022 vivió seis meses terribles. Convivió con esa desgracia que le sobrevino a su hogar y a su familia. Ese momento le afectó mucho y luego está la parte deportiva. Cristiano no hizo la pretemporada. Estuvo dos meses sin entrenar".

El artífice del mayor éxito en la historia de 'As Quinas', la Euro 2016, indica que "después volvió al United, pero prácticamente no jugaba. Si me preguntas si Cristiano físicamente, e individualmente, estaba en lo más alto, te digo que sí. Nadie cuida mejor su cuerpo, y su rendimiento, como él... Si hiciéramos pruebas, de forma individual, él estaría en lo más alto".

"En cuanto al ritmo de juego, estaba en su peor momento. No tenía ritmo. Intentamos, durante los partidos previos al Mundial, y luego en los primeros partidos en Qatar, darle ritmo de juego, que era lo que le faltaba. Si hiciera un sprint con algún compañero, o hiciera una prueba de resistencia, probablemente ganaría. Su suplencia fue una cuestión estratégica", abunda el veterano entrenador.

"Durante los primeros partidos sentí que estratégicamente para Portugal era mejor. Y para él también podría ser mejor. El pensamiento fue así: “Quiero cambiar esto un poco, necesito a alguien con otro tipo de características”. Pero él siguió siendo muy importante”, añade.

Cristiano Ronaldo fue suplente en octavos de final ante Suiza (6-1 con triplete de Gonçalo Ramos) y en la derrota ante Marruecos (0-1) de cuartos de final. “Ahora mismo tomaría la misma decisión. Fue una decisión estratégica. Primero tengo que pensar en el equipo y pensé estratégicamente que era la mejor decisión. Mi equipo técnico y yo discutimos este asunto, no fue una decisión fácil", recuerda Santos.

"Incluso por temas personales, de amistad y demás, ya que tenía un gran peso. Es verdad. Pero tenía una decisión estratégica más importante y pensé que era mejor. No quiere decir que Cristiano no entraría, porque entraría y podría jugar de titular en el próximo partido. Pero el equipo fue tan bien con Suiza que en el siguiente partido no tenía ningún sentido cambiar", manifiesta Fernando Santos, convencido de sus decisiones en la cita del Golfo.

"Estaba convencido de que, en cualquier momento, Cristiano podía entrar y si fuera necesario solucionaría el partido. Mi confianza en él seguía siendo la misma. Todos los que estábamos en Qatar pensábamos que íbamos a ser campeones del mundo. Mi convicción y la de los jugadores fue la misma que en 2016. Pero ya está, no fue así. Si hubiéramos ganado a Marruecos y contra el próximo rival (Francia) quizás Cristiano hubiera estado en el once titular”, incide.

La relación entre el míster y su estrella se fue al garete, y es que para CR7 no ser titular parece, incluso hoy, algo inconcebible: “Creo que algún día nos encontraremos, nos miraremos y pensaremos: ‘Siempre hemos tenido esta relación’. No hay ningún arrepentimiento por mi parte. Entiendo que estaba herido en ese momento y me doy cuenta de que tal vez todavía esté herido. Pero la relación que teníamos no es una relación cualquiera".

"Separo muy bien el lado profesional del personal. Mi relación con Cristiano no ha cambiado en absoluto. Espero que algún día la situación actual cambie. Si no sucede, tengo paciencia. Estoy triste, pero...”, concluye.