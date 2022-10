Fernando Hierro, nuevo director deportivo de las Chivas de Guadalajara

El exfutbolista del Real Madrid firmó con la institución mexicana "Lo que quería es ir a un sitio donde realmente me despertase la ilusión", afirmó

El Club Guadalajara mexicano, conocido como las Chivas, ha anunciado que el exfutbolista del Real Madrid Fernando Hierro "asume el cargo como Director Deportivo de la institución a partir de este lunes 17 de octubre".

"Con una trayectoria de más de 15 años como Director Deportivo, en la que destaca la consecución de un Mundial, una Eurocopa y varios logros más con la Real Federación Española, Hierro llega a Chivas para encabezar la nueva era rojiblanca en su proyecto deportivo 2023", recuerda el club mexicano en su web.

Con esta incorporación "vendrán ajustes en el plantel del Primer Equipo y en diversos procesos de trabajo dentro de las Fuerzas Básicas", buscando dar el salto de calidad que la institución requiere para regresar al Rebaño Sagrado a los primeros planos que su tradición y afición demandan, según afirmó la entidad.

"He tenido muchas posibilidades durante los últimos dos, tres años. Lo que quería es ir a un sitio donde realmente me despertase la ilusión, de un reto, un proyecto, una visión y forma de entender el fútbol y Chivas lo es", explicó Hierro en declaraciones a su nuevo club, el segundo con más títulos de Liga en México con 12.

"Cuando uno te dice la cantidad de seguidores que tiene Chivas, no solo en México, sino en el mundo, eso despierta la ilusión. Desde que se me presentó la oportunidad he de reconocer que se despertó en mí una motivación porque es un proyecto diferente, diferenciador, que lleva en el alma a millones de mexicanos", añadió el ganador tres Copas de Europa como jugador del Real Madrid.