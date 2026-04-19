Fernando Hierro: "Me encantaría ver a Salah en el Real Madrid"

Mohamed Salah será una de las piezas más codiciadas en el mercado de fichajes de verano este 2026. El jugador egipcio anunció que dará por finalizada al término de esta temporada su etapa en el Liverpool, y ya hay bastantes equipos que han sonado para hacerse con sus servicios. Dos de ellos, como con la mayoría de grandes nombres del deporte que buscan equipo, son FC Barcelona y Real Madrid.

Sobre ello habló Fernando Hierro en el programa 'Desde El Cairo' de 'ON Sport'. El ex capitán del Real Madrid y de la selección española, además de exdirector deportivo de Al Nassr, no ocultó su entusiasmo al ser preguntado por la posibilidad de que el egipcio termine jugando en España, sobre todo si es en el equipo blanco.

“¿Por qué no? Claro que me gustaría. Mohamed Salah es un jugador extraordinario en todos los sentidos. Nadie puede negar su gran impacto en el Liverpool y sus logros. Me encantaría verlo en el Real Madrid; todo es posible en el fútbol”, comentó.

El ex internacional español fue más allá y aseguró que cualquier gran club estaría interesado en una figura de ese calibre: "Salah es el tipo de jugador que cualquier club del mundo querría fichar, porque es excepcional y tiene un impacto directo en el juego. No es solo un gran jugador, es un verdadero fenómeno del fútbol que marca la diferencia donde esté", decía. "Imaginarlo en LaLiga, ya sea con el Real Madrid o el Barcelona, daría un gran impulso a la competición, gracias a su calidad, experiencia y capacidad de adaptación. En definitiva, Salah es un jugador 'top' en todos los sentidos, y cualquier club del mundo estaría orgulloso de tenerlo… ¿Por qué no verlo algún día en el Real Madrid? Todo es posible".

Respaldo a Arbeloa en el Real Madrid

Además, Hierro mostró confianza en el trabajo del técnico actual del Real Madrid Álvaro Arbeloa: "El Real Madrid ha pasado por un periodo difícil, perdiendo algunos partidos fuera de casa, por lo que las circunstancias actuales no ayudan a Arbeloa. Sin embargo, cuando tienes jugadores como Mbappé, Vinícius y otras grandes estrellas, pueden cambiar el rumbo de los partidos y del campeonato".

"Creo que habrá partidos muy emocionantes, especialmente el encuentro entre Real Madrid y Barcelona en la liga. Nadie sabe quién ganará, por lo que será un partido muy importante. Confío plenamente en los jugadores del Real Madrid para competir con fuerza por el título esta temporada", agregó el merengue.

Sobre su fidelidad al club blanco y el sentimiento que provoca, Hierro explicó que "cuando fiché por el Real Madrid, fue un sueño hecho realidad. Mi mayor ambición era llegar a ese club, y una vez que lo conseguí, no pensé en nada más que en jugar con esa camiseta".

El excentral llegó al Real Madrid en 1989 procedente del Valladolid, club en el que despuntó antes de iniciar una etapa legendaria en el Santiago Bernabéu, donde ganó cinco Ligas y tres Copas de Europa: "Nunca pensé en cambiarla ni en jugar para otro club. El Real Madrid era mi único objetivo, y solo pensaba en defender sus colores y construir mi carrera allí".

España, entre las favoritas para el Mundial

Finalmente, Hierro también valoró el papel de la selección española en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y afirmó que, “sin duda, España es una de las principales candidatas a ganar la Copa del Mundo. Tiene muchos jugadores jóvenes con gran talento, están mostrando un rendimiento destacado y han ganado experiencia jugando juntos en los últimos años".

Hierro también recordó su breve etapa como seleccionador nacional en el Mundial de Rusia 2018, cuando asumió el cargo de urgencia tras la destitución de Julen Lopetegui a solo dos días del debut del equipo en el torneo.

"No me arrepiento de haber dirigido a la selección española; fue un gran honor para mí. Fui capitán durante 14 años y luego director deportivo durante 5 años. Tuve que aceptar el reto de dirigir al equipo en el Mundial, y no me arrepiento de esa decisión", decía.

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"Las condiciones en el torneo no fueron las mejores, por lo que caímos en los octavos de final. Aun así, dirigir a España es un honor, y no es razonable rechazar una responsabilidad tan grande", recordó.