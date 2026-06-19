Fernando Gago, sometido a una intervención de urgencia por "problemas cardiovasculares"

El entrenador argentino Fernando Gago fue sometido de urgencia en las últimas horas a una intervención de urgencia debido a problemas cardiovasculares.

Tal y como informó su actual club, la Universidad de Chile, el técncio "se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico".

"Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy", dijo el club en un comunicado.

Después del partido de este jueves de la U ante O'Higgins en el Estadio Nacional de Santiago (2-0), en un partido aplazado del campeonato chileno, Gago fue trasladado a un centro de salud y fue intervenido quirúrgicamente.

Según la prensa local, el exinternacional con la 'Albiceleste' no podrá estar al frente del equipo de los próximos entrenamientos y se descarta su presencia en el partido del domingo frente a Santiago Wanderers de la Copa Chile.

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En su lugar dirigirá el equipo el entrenador asistente Fabricio Coloccini.