FÚTBOL INTERNACIONAL
Fernando Gago, sometido a una intervención de urgencia por "problemas cardiovasculares"
La U de Chile confirmó que "se encuentra en buenas condiciones"
El entrenador argentino Fernando Gago fue sometido de urgencia en las últimas horas a una intervención de urgencia debido a problemas cardiovasculares.
Tal y como informó su actual club, la Universidad de Chile, el técncio "se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico".
"Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy", dijo el club en un comunicado.
Después del partido de este jueves de la U ante O'Higgins en el Estadio Nacional de Santiago (2-0), en un partido aplazado del campeonato chileno, Gago fue trasladado a un centro de salud y fue intervenido quirúrgicamente.
Según la prensa local, el exinternacional con la 'Albiceleste' no podrá estar al frente del equipo de los próximos entrenamientos y se descarta su presencia en el partido del domingo frente a Santiago Wanderers de la Copa Chile.
En su lugar dirigirá el equipo el entrenador asistente Fabricio Coloccini.
- ¡Acuerdo del Madrid con Enzo Fernández!
- Valencia Basket - Barça, en directo: resultado del primer partido de las Finales de Liga Endesa, en vivo
- El Real Madrid pone límite a la operación Olise: 220 millones
- Juni Calafat, tras los pasos de Bouaddi: 'Jugará en el Real Madrid el próximo año
- Gavi: 'Si estás en mi equipo, me amas; si no estás en mi equipo, seguramente me querrás matar
- El brutal mensaje de Topuria a su agente tras la dura derrota ante Gaethje: habla por sí solo
- Comunicado de la familia Messi sobre el estado de salud del padre de Leo
- El Barça ya sabe el precio de Javi Guerra