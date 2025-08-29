El Fenerbahçe piensa en Sampaoli para suplir a Mourimnho

Jorge Sampaoli es la principal opción del Fenerbahce para sustituir a José Mourinho, destituido en las últimas horas tras la eliminación del equipo turco de la Liga de Campeones. El club que preside el empresario Ali Koç decidió en la matinal del viernes dar por finiquitada la etapa de Mourinho al frente de la entidad después de los pobres resultados cosechados en las dos últimas temporadas y que en el inicio de la presente prosiguió esta mala dinámica con el KO europeo.

Los aficionados se llenaron de razones para poner punto y final a esta etapa del entrenador luso y el presidente dictó sentencia. Ahora, el club turco está buscando opciones para coger el relevo de Mourinho y Jorge Sampaoli se presenta como una opción ideal para los gestores de la entidad teniendo en cuenta que el que fuera entrenador del Sevilla y del Marsella, entre otros, se encuentra libre. Precisamente su gestión en dos plazas parecidas a la del Fenerbahce, pasionales y con una afición entregada y caliente, son argumento que colocan a Sampaoli en la pole position del club turco.

Sampaoli tuvo en las últimas semanas una oferta del Santos de Neymar, pero el técnico rechazó esta opción. El club brasileño está en una situación complicada, lidiando con el descenso, y el técnico consideró que no se daban las condiciones adecuadas para poder aplicar su proyecto con garantías.

El técnico argentino ya superó con nota sus experiencias en el Marsella y en el Sevilla, donde en su primera etapa el equipo cuajó un excelente rendimiento y en la segundo le colocó a las puertas de una final de la Europa League que acabó ganando. Con el Marsella, también le ubicó, después de varios años, en la Liga de Campeones.