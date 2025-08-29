¡El Fenerbahçe se carga a Mourinho!

José Mourinho ya es historia en el Fenerbahçe. El técnico portugués ha alcanzado un acuerdo para efectuar su salida del club turco después de fracasar una temporada más en la fase previa de la Champions League. Los múltiples desacuerdos con la directiva, así como los malos resultados del equipo desde su llegada, han precipitado una decisión tan abrupta como inesperada.

A pesar de que 'The Special One' llegó a Estanbul para cambiar la historia de fracasos del Fenerbahçe de estos últimos tiempos, lo cierto es que ni su experiencia ni los millones gastados estas dos temporadas han evitado un desenlace que se podía llegar a prever. Tras caer contra el Benfica en la fase previa de la Champions League, muchos en Turquía empezaban a pedir su cabeza, así que el club ha optado por la vía rápida despidiendo a su entrenador a pesar de su elevada indemnización.

José Mourinho, entrenador del Fenerbahce, durante el partido ante el Benfica / EFE

Otro motivo que ha acelerado su despido ha sido las continuas declaraciones cruzadas contra la directiva del Fenerbahçe. Sin ir más lejos, antes de su último partido como entrenador en el club, Mourinho no se cortó la lengua hablando del estado de su plantilla: "No creo que se haya hecho ningún esfuerzo extra para los fichajes. Si la Champions fuera el objetivo principal de nuestro club, creo que algo habría ocurrido por los nuevos fichajes durante los partidos ante Feyenoord o Benfica”, expresó sin inmutarse. Las declaraciones, evidentemente, no sentaron bien ni en el club ni entre los aficionados turcos, que empezaban a ver a Mourinho más como un problema que como una solución-

Mourinho suma así una nueva mancha negra en su histórico historial como entrenador. Tras casi 2000 días sin disputar partidos de Champions -su último partido en la Liga de Campeones data del 10 de marzo de 2020-, el entrenador portugués reflexionará ahora sobre su futuro más inmediato. Se habló en las últimas semanas de un supuesto interés del Nottingham Forest para volver a la Premier League, aunque 'The Special One' podría tomarse un tiempo de inactividad para afrontar su nuevo reto profesional con energías renovadas.

Comunicado oficial del Fenerbahçe

Para información pública.

Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera.