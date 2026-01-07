El Fenerbache desembolsa 30 millones por Guendouzi y avisa al Galatasaray

El Fenerbahçe está a punto de cerrar la incorporación de Matteo Guendouzi, centrocampista de la Lazio, por 30 millones de euros, tal y como ha adelantado Fabrizio Romano esta mañana. El fichaje supone una cifra récord para el club, superando los 22 millones que pagaron por Aktürkoğlu, procedente del Benfica este verano.

El de Poissy se convierte así en el tercer jugador en alcanzar la barrera de los 30 millones en Turquía, junto a Singo (Galatasaray) y Kokçu (Besiktas). Cifras impropias de la liga, que sigue reventando el mercado desde el histórico traspaso de Osimhen el verano pasado por 75 millones.

Guendouzi inició su carrera en la cantera del Lorient antes de dar un salto importante al Arsenal. Con Emery disfrutó de muchos minutos, pero la llegada de Arteta, sumada a problemas de disciplina y actitud, lo alejó del equipo. Tras una cesión al Hertha Berlín, el Marsella lo incorporó en 2021. Allí vivió su primera gran etapa, siendo una pieza clave para Sampaoli tanto en la liga como en Europa. Sin embargo, los cambios en el banquillo afectaron su rendimiento y confianza, y en 2023 cambió Francia por Italia, recalando en la Lazio.

En la capital ha mostrado su mejor fútbol, consolidándose como titular indiscutible gracias a su gran intensidad, capacidad pasadora y perfil de 'box to box', llegando incluso a ser convocado con la selección francesa. Apenas un año y medio después, la Lazio ha logrado más que duplicar los 11 millones que pagó por él en el verano de 2024, tras una primera temporada en calidad de cedido.

La apuesta refleja también la ambición del proyecto de Domenico Tedesco, decidido a conquistar una liga que se le resiste desde 2014. Actualmente, el Fenerbahçe se encuentra a tres puntos del líder, el Galatasaray. La garra y personalidad de Guendouzi encajan perfectamente con ese perfil de jugador que puede marcar la diferencia en los partidos decisivos y dar el impulso necesario hacia el título.

El francés no solo eleva el nivel del equipo, sino el de toda la liga, siguiendo la tendencia de fichar talento contrastado y reducir la distancia competitiva con otras ligas europeas. Llega en una edad ideal (26 años) para seguir creciendo, pero con la experiencia y el carácter suficientes para liderar a su nuevo equipo en la lucha por el campeonato.