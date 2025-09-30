"Felicito al Stuttgart porque encontró a un idiota que pagó tanto dinero por Woltemade"

Nick Woltemade se convirtió este verano en uno de los culebrones del mercado de fichajes con una salida que parecía no acabar de concretarse en ningún momento. Pese a la resistencia del Stuttgart para sacar la máxima tajada por el delantero alemán, finalmente acabó saliendo dirección Inglaterra en la recta final de la ventana de transferencias.

Fue el Newcastle el encargado de poner 75 millones de euros sobre la mesa para hacerse con una de las joyas del fútbol alemán. Las 'urracas' aprovecharon la millonaria venta de Isak al Liverpool por 150 'kilos' para acometer esta importante inversión por Woltemade, que llegaba tras completar una excelente temporada en las filas del Stuttgart.

Woltemade, una gran amenaza / INSTAGRAM

En ese sentido, el Bayern de Múnich también se erigió como uno de los clubes más interesados en fichar al joven delantero, aunque finalmente decidió no aceptar las altas exigencias del Stuttgart por su traspaso y se decantó por el fichaje de Luis Díaz por prácticamente la misma cantidad. Los bávaros optaron por un jugador con más experiencia en el fútbol de primer nivel.

Ahora, Karl-Heinz Rummenigge, voz autorizada en el entorno del Bayern de Múnich, salió al paso de los rumores sobre el posible fichaje de Nick Woltemade por los bávaros en el pasado mercado y las razones del club muniqués para rechazar la posible incorporación del delantero germano. "Cuando se conocieron las exigencias del Stuttgart le dije a Uli Hoeness, Jan Dreesen y Max Eberl (jefes de los despachos del Bayern): 'Chicos, no deberíamos cumplir todas las exigencias para contentar a los directivos del Stuttgart'", explicó.

Karl-Heinz Rummenigge, miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA como representante de la ECA (Asociación de Clubes Europeos) / EFE

De hecho, Rummenigge se sorprendió de que un club pagara esta elevada cantidad por el 'killer' alemán: "Al final, Woltemade se fue a Inglaterra. Felicito al Stuttgart, porque encontró a un idiota que pagó el dinero que no estábamos dispuestos a pagar en Múnich". Lo cierto es que todavía es pronto para juzgar si este fichaje es una buena operación, pero hasta la fecha Woltemade ya lleva dos goles en tres partidos con las 'urracas'.