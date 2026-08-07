La Federación Noruega de Fútbol pide la renuncia inmediata de Infantino: "No hay vuelta atrás"

La Federación Noruega de Fútbol (NFF) pidió este viernes la renuncia inmediata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al considerar que ha perdido la confianza por la crisis causada por su proyecto, luego retirado, de privatizar una parte de la gestión de los Mundiales.

"No hay vuelta atrás para Gianni Infantino. El fútbol internacional está muy dividido y debemos aprovechar la ocasión para unirnos. Le pedimos al presidente de la FIFA que renuncie ya", dijo en rueda de prensa la presidenta de la NFF, Lisa Klaveness, al término de la reunión mensual de este organismo.

Klaveness habló de "crisis profunda" y anunció que ha enviado una nueva queja al comité ético de la FIFA por la creación del Premio de la Paz, entregado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre otras cuestiones.

La máxima mandataria del fútbol noruego pidió también una revisión de las reformas anunciadas por Infantino cuando fue elegido en 2016 para el cargo.

"No es sólo que no se hayan implementado las reformas, sino que en realidad ha habido un retroceso", afirmó.

Tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA anunció su propuesta para vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva filial que planteaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol.

El proyecto fue finalmente retirado por el propio Infantino, tras "escuchar atentamente a todas las partes".

Varias asociaciones como la UEFA han cuestionado los últimos días la figura de Infantino, mientras que otras como la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le han reiterado su apoyo.

Klaveness, que preside la NFF desde 2022, rechazó comentar los rumores que la sitúan como posible candidata a suceder a Infantino.

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"Registramos esos nombres y que el mío haya sonado, pero no es en absoluto un tema. No tenemos motivo para comentar eso u otras candidaturas", afirmó.