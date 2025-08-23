La fecha para el regreso de Ansu Fati

Ansu Fati tampoco jugará esta semana con el AS Monaco en la segunda jornada de la Ligue 1 que el equipo del Principado juega ante el LOSC Lille (domingo 24 a las 20:45h CET en el Estadio Pierre-Mauroy de Lille).

Así lo ha confirmado el entrenador monegasco, Adi Hutter, en la rueda de prensa previa al choque y al anuncio de la convocatoria.

"(Ansu) no estará en la convocatoria este fin de semana, pero va por buen camino, y estamos contentos. Ya está totalmente integrado en la plantilla y en los entrenamientos diarios. Veremos después del parón internacional si tiene un puesto en la convocatoria", decía el austríaco poniendo fecha de regreso al delantero, después de la tercera jornada ante el Estrasburgo.

Tras el parón de selecciones, el AS Mónaco viaja al campo del Auxerre el fin de semana del 14 de septiembre, que es cuando se espera que Fati ya forme parte de la expedición rojiblanca.

"Durante los últimos tres o cuatro años, siempre se ha lesionado al principio de la temporada. Queremos protegerlo y que esté en la mejor forma física", añadía el técnico sobre el que fuera el 10 del FC Barcelona, que se rompió el menisco interno de su rodilla izquierda contra el Betis el 7 de noviembre de 2020 y, tras pasar hasta por cuatro intervenciones quirúrjicas, nunca ha sido el mismo. "Ansu es un muy buen jugador, todo el mundo lo sabe. Pero en el fútbol, necesitas estar a punto físicamente. Es por eso que lo protegemos un poco más que otros jugadores. Porque la historia ha demostrado que a veces no está listo para la temporada".

Como ya hemos ido contando en SPORT, el Monaco no quiere correr ningún riesgo con Ansu y considera que aún no está en condiciones físicas para disputar un partido con la exigencia física que requiere Hütter en la Ligue 1, y por eso se le preparó un plan personalizado de entrenamiento desde que llegó a la ciudad en el sud del territorio francés.

Por su parte, otro de los fichajes de este mercado, Eric Dier, también habló del futbolista cedido por el Barça: "Trabaja muy duro y lo está haciendo muy bien. Conocemos sus cualidades y nos las demuestra en los entrenamientos. Creemos que tiene muchas ganas de empezar y jugar sus primeros minutos con el Club. Tenemos varios atacantes con mucha calidad y, como defensas, esta es la mejor situación posible".

El otro futbolista, fichado también este verano y con un plan de carga física similar es Paul Pogba, que lleva casi dos años apartado de los terrenos de juego debido a su sanción por dopaje y tampoco está aún preparado para formar parte del grupo para jugar partidos con la camiseta monegasca.

En la primera jornada, el Monaco ganó por 3 goles a 1 al Le Havre en el Louis II de Mónaco con goles de Akilouche, Eric Dier y Gautier Lloris en propia puerta.