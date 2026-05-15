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FC BARCELONA

Fecha límite con Bernardo Silva

En las últimas semanas, varios grandes de Europa han mostrado interés en hacerse con el internacional portugués

Oficial: Bernardo Silva no seguirá jugando en el Manchester City

Oficial: Bernardo Silva no seguirá jugando en el Manchester City

Oficial: Bernardo Silva no seguirá jugando en el Manchester City / Perform

Marc Gázquez

Marc Gázquez

Bernardo Silva ya ha tomado una de las decisiones más importantes de su carrera. El centrocampista portugués, pieza clave del ciclo más exitoso de la historia del Manchester City, pondrá fin a su etapa en el Etihad este verano después de casi una década repleta de títulos, exhibiciones y protagonismo absoluto bajo las órdenes de Pep Guardiola. El futbolista luso, que llegó en 2017 procedente del AS Mónaco, se marcha tras convertirse en uno de los jugadores más determinantes del proyecto ‘skyblue’, acumulando una Champions League, varias Premier League y un legado imborrable en Inglaterra.

A sus 31 años, Bernardo Silva considera que ha llegado el momento de afrontar un nuevo desafío. Y pretendientes no le faltan. En las últimas semanas, varios grandes de Europa han mostrado interés en hacerse con el internacional portugués, consciente de que todavía mantiene un nivel competitivo altísimo y una enorme capacidad para marcar diferencias en cualquier sistema.

Bernardo Silva será agente libre a partir del 30 de junio

Bernardo Silva será agente libre a partir del 30 de junio / @ManCity

Uno de los clubes que más fuerte está apostando por él es la Juventus. En Italia aseguran que el conjunto ‘bianconero’ ya trabaja en una propuesta formal y que incluso mantiene contactos constantes con Jorge Mendes para intentar convencer al futbolista. La ‘Vecchia Signora’ ve en Bernardo el líder ideal para relanzar su proyecto deportivo y está dispuesta a realizar un importante esfuerzo económico para cerrar su incorporación.

Pero la gran amenaza para la Juventus sigue siendo el FC Barcelona. El conjunto azulgrana lleva años siguiendo de cerca a Bernardo Silva, un futbolista que vería con muy buenos ojos aterrizar en LaLiga y vestir la camiseta culé. Sin embargo, aunque el internacional portugués gusta mucho en la dirección deportiva y su perfil encaja a la perfección en la idea de juego del equipo, en estos momentos no figura como una prioridad absoluta para el club catalán.

Bernardo Silva, futbolista del City

Bernardo Silva, futbolista del City / EFE

Mientras tanto, el propio Bernardo Silva ya ha dejado clara cuál es su prioridad de cara a los próximos meses. El portugués quiere resolver cuanto antes su futuro y llegar al Mundial con total tranquilidad. “Sí, quiero decidir mi próximo club antes del Mundial”. “Me gustaría llegar con Portugal con mi futuro ya resuelto”, explicó el jugador en declaraciones a Canal 11.

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Lo que parece seguro es que Bernardo Silva no quiere empezar la cita con su selección sin claridad sobre su futuro. Tras años siendo uno de los futbolistas más importantes del Manchester City de Pep Guardiola, el portugués ya mira hacia delante y ha marcado el Mundial como el punto definitivo para llegar a su nueva aventura completamente asentado.

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