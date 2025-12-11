El FC Haka desciende... ¡y sus aficionados incendian el estadio!

El Haka FC ha vivido en las últimas horas uno de los eventos más trágicos de su historia. No solamente le bastó al histórico club finés con descender de categoría a la segunda división nacional, sino que además su propia afición se tomó la justicia por su mano y decidió incendiar su propio estadio en señal de protesta.

La tribuna del FC Haka, ardiendo tras prenderle fuego tres adolescentes frustrados con el descenso del equipo / 'X'

Sucedió este domingo después de que el club confirmara su descenso de categoría. Un grupo de aficionados prendió fuego a una de las tribunas del estadio, una serie de actos vandálicos que se saldaron con la detención de tres adolescentes y al menos uno de ellos de 15 años de edad que se responsabilizó de haber iniciado las llamas.

El incendio arrasó la estructura de madera de la grada y continuó expandiéndose por el resto de material almacenado por el club. A pesar de que el estadio sigue en pie, se prevé una demolición de la estructura para poder reconstruirla en los próximos meses y poder garantizar la seguridad de los aficionados en el Factory Field, estadio del club finés.

El presidente del club, Marko Larsson, reconoció que no esperaba un ataque de este calibre: "Ciertamente no necesitábamos esto, eso está claro. Ya hemos recibido mucho apoyo de la gente y seguiremos necesitándolo en el futuro. Aún no hemos evaluado el coste de los daños, pero es probable que sea significativo", expresó. Por su parte, el director ejecutivo Olli Huttunen mostró su indignación por los incidentes: “Esto es impactante si pensamos en lo importante que es el Factory Field en el fútbol finlandés. Este tipo de comportamiento, donde no te importa la propiedad ajena, es indignante. Desafortunadamente, el mundo es así”.