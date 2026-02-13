Upamecano renueva hasta 2030

Dayot Upamecano renueva su contrato con el FC Bayern de Múnich hasta 30 de junio de 2030. El zaguero galo, procedente del Leipzig por 42,5 millones, lleva en el club desde la temporada 2021/22. Hasta la fecha ha ganado tres títulos de Bundesliga y la Supercopa alemana con el equipo bávaro.

Max Eberl, director general deportivo del FC Bayern explicó: "Dayot Upamecano es otra figura clave de nuestro equipo, con quien hemos podido ampliar su contrato. Una plantilla necesita puntos de referencia, y con Dayot hemos dado un paso más. En muchas ocasiones, la cuestión no es a quién fichas, sino a quién desarrollas. Dayot ha madurado en el FC Bayern hasta convertirse en un jugador internacional de primer nivel, estamos deseando continuar nuestro camino juntos".

'La Bestia Negra' consolida la defensa con la renovación de Upamecano. Real Madrid, Liverpool y PSG tenían al defensa en el 'punto de mira', se frotaban las manos sabiendo que 'Upa' finalizaban su relación con el FC Bayern en junio. Sin embargo, el equipo alemán dio la noticia este viernes de su continuación en el club por 4 años más, impidiendo cualquier tentación de compra por el central.

El pilar de la selección francesa y del FC Bayern, de 27 años, se posiciona como uno de los centrales más cotizados en el mercado. Christoph Freund, director deportivo del FC Bayern: "Dayot Upamecano aporta a nuestro equipo una combinación realmente potente de velocidad, físico y anticipación. Su forma de jugar encaja perfectamente con nuestro estilo. Además, aquí en el Bayern se ha convertido en un defensa y líder de clase mundial. Todo lo que aporta es muy valioso para nuestra plantilla. Estamos muy contentos de que se quede con nosotros".

Upamecano añadió: "Estoy muy contento de continuar en el Bayern y poder seguir jugando en este equipo. Tenemos un gran equipo y un gran entrenador. Juntos tenemos grandes objetivos. En la vida, lo importante es siempre la mentalidad. Lo doy todo por mis compañeros, en cada entrenamiento, intentando mantener la portería a cero en cada partido y queriendo ganar tantos títulos como sea posible con el Bayern".