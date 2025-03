Fans United, el club para los 'fans' del Football Manager que gusta a Cristiano: "Acabas de vivir algo histórico, nadie esperaba esto"

Montenegro es un pequeño país balcánico ubicado en el sureste de Europa y con un tercio de la población de la ciudad de Barcelona. 600.000 habitantes residen en este estado montañoso con pasado yugoslavo y perteneciente a la federación de Serbia y Montenegro hasta 2006, año de su independencia. Bañado por 300 kilómetros de costa a orillas del mar Adriático, es un destino muy frecuentado por turistas en verano. Lleva negociando su entrada a la UE desde 2012, y pese a hacer frontera con Croacia, Bosnia, Serbia, Kosovo y Albania, tiene el euro como moneda oficial.

A nivel futbolístico, Montenegro vive aislado respecto a sus vecinos. Desde su independencia hace casi veinte años, su selección no ha clasificado a ningún torneo internacional, el nivel de su liga nacional es muy bajo (ninguno de sus clubes ha conseguido competir en Europa más allá de las fases previas) y ocupan la posición 73 en el ranking FIFA. Sin embargo, hay un tesoro escondido en la Tercera División del país que está desatando la locura entre su gente y dando pasos de gigante.

EL 'FANS UNITED', UN CLUB HECHO POR Y PARA LOS AFICIONADOS

Hemos volado hasta el país para descubrirlo. Bienvenidos al 'Fans United' de Montenegro, un club fundado en 2022 por Filip Vuckovic, un programador de profesión de 31 años con un sueño cumplido basado en el amor por un videojuego: "Es como jugar al Football Manager pero con un club de verdad", explica a SPORT. "Somos un club propiedad de los miembros, y son los socios los que dirigen el club de forma conjunta y participan en todas las decisiones del día a día. Queremos atraer a aficionados de todo el mundo para construir un proyecto ganador".

Filip Vuckovic, fundador del Fans United / Filip Roganovic

A través de una app, los miembros del Fans United pueden ver toda la situación financiera actualizada y de forma transparente, con los gastos y cada euro que entra y sale del club. Es como estar dentro de un 'Modo Carrera' en el FIFA, participando en votaciones de fichajes, estrategia, la construcción del estadio y la academia del club y muchísimo más. "Es algo novedoso en el país y en Europa. Cuando consigamos cosas grandes todos nuestros miembros estarán orgullosos", apunta Filip.

Por ahora, han logrado competir en Europa gracias al Fenix Trophy y han cumplido el sueño de enfrentarse a un club inglés por primera vez en su historia. "Ningún club en Montenegro lo había hecho nunca, y nosotros lo hemos hecho en nuestra segunda temporada. Todo va muy rápido", reconoce Filip. El club está formado por un grupo de futbolistas de gran nivel (para mi sorpresa), muchos de ellos con experiencia en la Primera División del país y en ligas de gran nivel europeo como Serbia, Suecia o incluso en la cantera del Benfica. Son como una familia.

Defienden la idea de que el fútbol no debe pertenecer a los ricos, y su mensaje en contra del proyecto de la Superliga se hizo viral en redes hasta el punto de interesar a Cristiano Ronaldo, quien reafirmó la idea con un 'me gusta': "Por favor, no nos arrebatéis nuestro sueño. No dejéis que la Superliga suceda. Dejadnos a los clubes pequeños seguir soñando", decía el vídeo publicado en diciembre de 2023.

UN PARTIDO HISTÓRICO

Por ahora, el sueño va por buen camino. "Acabas de vivir algo histórico, esto es increíble. Nadie esperaba esto", son las palabras de Leonardo Aleotti, presidente del Fenix Trophy, mezclados entre la celebración del Fans United tras el pitido final de un partido que ya es historia del país. El FC United of Manchester, club de séptima división inglesa fundado por aficionados del Manchester United, llegó el pasado lunes 3 de marzo a Podgorica para disputar la ida de los cuartos de final de la competición europea. Nunca habían perdido a domicilio en esta competición (que han ganado dos veces)... aunque tampoco antes habían sufrido en sus carnes el dolor del fútbol montenegrino.

El gol de la victoria del Fans United, entre dos futbolistas / Filip Roganovic

Uno de los estadios de la Federación de Fútbol de Montenegro es el escenario elegido para el milagro del Fans United. Los jugadores saltan al terreno de juego con el himno de la Champions de fondo, fuegos artificiales y una puesta de sol magnífica que baña de color rojo las montañas nevadas que se ven a lo lejos. Así cualquiera se siente futbolista profesional, aunque tengan que trabajar al día siguiente.

Si alguien de los aficionados ingleses desplazados a Montenegro esperaban pasar una tarde agradable de fútbol en sus vacaciones improvisadas es que no conocen la ilusión de los locales. Fútbol poco, pero si algo tiene el Fans United es a un grupo humano de jugadores con un objetivo coral: mover tierra mar y aire para tener una ocasión y buscar una victoria a la épica. Zoran Akovic, un guardameta de 39 años con experiencia en Primera División a quien hoy le apeteció ser una mezcla entre Peter Schmeichel y Lev Yashin, saca de debajo los palos al menos tres ocasiones de gol del FC United. El 0-0 al descanso es un milagro.

LA ÉPICA

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambia. Si aquí llegara la estadística y existieran los expected goals esto debería ir al menos 0-2 o 0-3. Los ingleses empiezan a ver que esto no se puede ganar aquí. El partido sigue empatado y parece que va a acabar así. Otro balón llovido, choque e infracción. Falta. Minuto 87. Golpeo de zurda bombeadísimo al segundo palo, toca de cabeza en un defensor de rojo... y cae a placer en el área pequeña. Pupovic remata el balón y su compañero Dervisevic le remata la pierna: ¡Gol! Carrera de toda la plantilla por la banda hacia el córner, gritos, abrazos, besos, algún jugador con sangre en la boca, y a Filip se le caen las primeras lágrimas de la noche.

La plantilla del Fans United celebra la victoria tras el partido / Filip Roganovic

El colegiado pita el final. Se desata la locura absoluta entre los jugadores, la grada y todo aquel que no ha venido de Mánchester. Los fuegos artificiales bañan el cielo de Podgorica para inaugurar una fiesta que será larga: vuela el champán en el vestuario, las cervezas y los cánticos en todos los idiomas posibles, con su propia versión del 'Will Grigg is on fire' dedicada al héroe de la noche. La celebración sigue en el restaurante tras el partido, con los jugadores de ambos equipos tomando un refrigerio en una mezcla preciosa de deportividad entre las dos aficiones. Así, el fútbol sirve de excusa para que dos culturas tan alejadas como la inglesa y la montenegrina se fundan en una velada inolvidable para todo aquel que tuvo la suerte de estar ahí.