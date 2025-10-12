El fan de Neymar que deja a España fuera del Mundial

Néiser Villarreal (Ney) se negó a que España se saliera con la suya. El delantero colombiano fue decisivo para que su selección acceda a las semifinales del Mundial sub-20, en un partido que tuvo de todo y en el que el combinado 'cafetero' tuvo que remontar el encuentro. El gran culpable fue el atacante de Millonarios, que anotó un hat-trick.

Nacido en el año 2005 en Tumaco, Ney ya había avisado a España de su potencial en el anterior partido contra Sudáfrica. Con un doblete clasificó a Colombia para los cuartos de final, en un duelo que hasta ese momento iba 1-1. Cuando el '21' colombiano se puso las pilas, marcó dos goles definitivos: el primero de 'killer' total y el segundo tras un mano a mano con el guardameta.

Ney, la gran revelación del Mundial / Benjamín Hernández

La fragilidad defensiva fue el principal lastre de España en el partido. El combinado nacional tuvo que remontar un tanto inicial del propio Ney, con dos grandes goles de Belaid y, sobre todo, Jan Virgili. Cuando parecía que el partido estaba controlado, el atacante colombiano cambió totalmente el partido y los últimos minutos fueron de dominio americano.

El Barça, al acecho

Con dos goles más, acabó con la esperanza española en el Mundial. Aunque en esta ocasión fue Néiser Villarreal, en la camiseta figuraba el nombre de 'Ney'. Y es que el jugador de Millonarios es un gran admirador de Neymar, y por ese motivo se cambió el nombre que luce en el dorsal. Incluso celebraba los goles de la misma forma que el ex del Barça y PSG.

El futuro de este joven delantero parece que no pasa por América. "Sus números han atraído la atención de pesos pesados europeos como el Barcelona y el Chelsea, así como de una serie de potencias brasileñas como el Vasco da Gama", confirmaba la web de la FIFA. Seguramente, su actuación en el Mundial llamará la atención de muchos equipos del Viejo Continente.