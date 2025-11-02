El fan del Manchester United, desesperado, va camino de un récord histórico: "Llevo 400 días sin cortarme el pelo"

Cinco victorias consecutivas. Es el reto que le propuso un aficionado del Manchester United a la plantilla dirigida por Rubén Amorim. Lo que parecía un objetivo 'asequible', teniendo en cuenta la magnitud del club, se ha convertido en una auténtica pesadilla. Pasados los 400 días, con dos entrenadores diferentes en los banquillos de Old Trafford, el Manchester United sigue sin conseguir las cinco victorias consecutivas.

Parece una maldición, y las razones de todo esto tienen nombre y apellido: Frank Ilett. Todo comenzó en octubre del año pasado, cuando el Manchester United tuvo un inicio de temporada complicado. A este aficionado, con intenciones de hacer humor y siempre con buena fe, se le ocurrió la idea de cortarse el pelo solo cuando el equipo inglés ganara cinco partidos seguidos, como una forma de levantar la moral durante ese período difícil. Inesperadamente, la broma se convirtió en un fenómeno viral. Casi doce meses después, su pelo rizado llamó la atención de la afición del Manchester United, hasta llegar en manos de Amorim o a los oídos del vestuario 'red devil'.

Un 'quiero y no puedo'

El reto de Frank no parecía tan complicado para uno de los clubes más históricos de Inglaterra y del mundo, pero lamentablemente para este joven inglés el reto se le ha salido de las manos y ya lleva más de 400 días sin un corte de cabello cumpliendo cabalmente con su promesa. Sin embargo, Frank Ilett, que no ha ido a la peluquería en más de un año, ya ha consultado el calendario y predice que podría cortarse el pelo el 8 de diciembre, ante los Wolves.

Durante casi un año, el Manchester United le ha brindado varias oportunidades para cortarse el pelo. Este sábado, todo parecía encaminado a que el United lograse su cuarta victoria. Los de Amorim vencían en Nottingham por 0-1, con un tanto del exmadridista Casemiro. El Manchester United ligaba 3 victorias al hilo ante el Sunderland, Liverpool y Brighton, (cosa que no sucedía desde ya varios meses) y parecía que por fin contra el Nottingham Forest llegaría la cuarta victoria, quedándose a solo una más para lograr su ansiado corte de melena.

Sin embargo, el encuentro terminó 2-2, con el conjunto de Manchester, incluso, yendo por debajo en el marcador. "El Manchester United solo necesita ser muy, muy disciplinado durante los próximos dos partidos, mantenerse humilde y trabajar duro. No hace falta que sea 3-0 o 4-0, 1-0 es suficiente", decía Frank.

Un reto que terminará con un final especial

A todo esto, la magnitud del reto ha traspasado fronteras. Ha dado la vuelta a todo el mundo y se ha comentado por todos los rincones de los estadios de la Premier. Hasta el exjugador del United, Nani, se ha sumado a la sugerencia, proponiendo que Beckham sea quien se encargue de cortarle el pelo cuando el reto se cumpla: "Si eso significa que el Manchester United va a ganar, quiero que se corte el pelo", decía.

"Ha sido un viaje increíble. No pensé que mi pelo —ni mi número de seguidores— llegarían a ser tan grandes", dijo Ilett a BBC Radio Manchester.

Ilett ha estado documentando su reto de dejarse crecer el pelo en redes sociales, atrayendo mucha atención, tanto positiva como negativa. El mes pasado, un aficionado enfurecido le tiró del pelo en Old Trafford, lo que provocó que se le prohibiera la entrada al estadio de por vida.

Los siguientes 5 partidos del Manchester United en la Premier League

Para que cumpla el reto, el Manchester United, ahora séptimo con 17 puntos (y a uno del segundo puesto, nada mal) debe ganar cinco partidos seguidos en las próximas semanas. Los 'red devils' visitarán la casa de los Spurs en un duelo muy importante por las aspiraciones del equipo de Rubén Amorím de mantenerse en la parte media-alta de la tabla. Más tarde, después del parón de selecciones, el equipo de los Red Devils se enfrentará en casa al Everton, que buscará escapar de la parte baja de la Premier League.

Para cerrar el mes de noviembre, el Manchester United visitará al Crystal Palace. Al iniciar diciembre, el United recibirá en casa al West Ham, que actualmente ocupa puestos de descenso y luchará con todas sus fuerzas para alejarse de esos lugares.

Si todo sale bien y el United gana estos últimos cuatro encuentros, el duelo más importante y decisivo para Frank Ilett sería el enfrentamiento del 8 de diciembre ante el Wolverhampton. De darse los resultados previos, serían los Wolves los únicos que se interpondrían entre Frank y su codiciado corte de cabello.