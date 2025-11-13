La familia dice basta: Oscar, ex del Chelsea, se plantea colgar las botas tras su desmayo

El futuro del centrocampista brasileño, Oscar Emboaba, apunta de forma casi definitiva hacia la retirada. El futbolista sufrió un desmayo este martes 11 de noviembre durante las pruebas médicas de pretemporada y fue trasladado al Hospital Israelita Albert Einstein, donde volvió a mostrar alteraciones cardíacas y permanece ingresado en la UCI. Ante este cuadro, todo indica que su familia estaría ejerciendo una fuerte presión para que ponga fin a su carrera.

Un episodio que lo cambia todo

El susto sufrido por el jugador brasileño en el CT da Barra Funda ha cambiado por completo el escenario. Durante un examen de esfuerzo en bicicleta ergométrica, el mediapunta perdió el conocimiento y tuvo que ser trasladado de inmediato al Hospital Israelita Albert Einstein, donde permanece ingresado para someterse a un cateterismo y a nuevas pruebas cardiológicas, según informaron distintos reportes del medio brasileño 'Globo'.

El episodio se produjo semanas después de que el jugador hubiese registrado alteraciones cardíacas que, en principio, no le impedían competir pero que le obligaban a seguir un tratamiento farmacológico. Sin embargo, el desmayo de este martes ha elevado el nivel de alerta y acelerado la discusión sobre su continuidad.

La familia, determinante en la decisión

Según ha revelado el periodista Jorge Nicola en 'R7', la presión de la familia ha sido un factor decisivo en esta decisión. Su esposa, Ludmila, y sus hijos consideran que el riesgo es demasiado alto y han insistido en que lo prioritario es preservar su salud. Desde el entorno del jugador, el mensaje es claro y afirman que seguir compitiendo ya no es una opción segura.

El 'Daily Mail' coincide en que el núcleo familiar ve necesaria una retirada inmediata, mientras que 'Folha de S. Paulo' confirma que el jugador tendría tomada ya la decisión de poner fin a su carrera.

El São Paulo, dispuesto a acompañar la decisión

Pese a que Oscar tiene contrato hasta 2027 y cerca de 62 millones de reales por percibir, según R7, el conjunto paulista ha descartado cualquier rescisión forzada. De acuerdo con 'ESPN Brasil', el club seguirá los tiempos del jugador y actuará "con sensibilidad" ante un caso que trasciende lo deportivo.

Internamente, sin embargo, el escenario ya se da por prácticamente definido. 'Globo' señala que — según el entorno del jugador— las opciones de que el ex del Chelsea se retire ascienden al 99 %.

Un final inesperado para una carrera internacional

El número 8 del conjunto paulista, con pasos destacados por Internacional, Chelsea y Shanghai Port antes de su retorno al São Paulo, podría cerrar así una trayectoria marcada por títulos, traspasos millonarios y presencia regular en la selección brasileña.

Tras el episodio, el jugador ha agradecido en redes los mensajes recibidos y ha asegurado que "va a estar todo bien", pero ha evitado pronunciarse sobre su continuidad, lo que refuerza la percepción de que el anuncio de su retirada es cuestión de tiempo. Los resultados finales del cateterismo y las evaluaciones cardiológicas se conocerán en los próximos días.