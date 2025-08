Falsa alarma con Messi

Leo Messi encendió todas las alarmas el pasado sábado después de abandonar el terreno de juego en el partido frente al Necaxa de la Leagues Cup. Tras una internada por el centro de la defensa, el astro argentino sufrió una dolencia muscular que lo obligaba a abandonar el encuentro cuando solamente se habían disputado 11 minutos de juego.

Al finalizar el enfrentamiento en el que el Inter Miami se llevó dos puntos (2-2 y 5-4 en los penaltis), Javier Mascherano, técnico del equipo de Florida, adelantó en la rueda de prensa que confiaban en que la lesión de Messi no fuera algo grave.

Messi se duele en el terreno de juego / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

"Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión", afirmó el entrenador. "Seguramente algo tenga. Quizá no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia", apuntó.

Y, por suerte, todo parece ser una falsa alarma. Tras someterse a pruebas médicas para evaluar la magnitud de las molestias musculares, el Inter Miami proporcionó este lunes una actualización sobre la lesión presentada por Leo Messi.

El club de Florida confirmó que Leo Messi sufre una lesión muscular leve en la pierna derecha, aunque no hay fecha concreta para su regreso a los terrenos de juego. "Su alta médica dependerá de su evolución clínica y respuesta al tratamiento", señala el comunicado.

El Inter Miami tiene cinco puntos después de dos partidos en la Leagues Cup y cerrará la primera ronda este miércoles con un duelo ante los Pumas UNAM, que también cuentan con cinco puntos.

Parte médico de Leo Messi

Inter Miami CF proporcionó hoy una actualización sobre la lesión presentada por Baptist Health para el capitán del Inter Miami CF, Leo Messi.

Messi se sometió a pruebas médicas para evaluar la magnitud de las molestias musculares que sufrió anoche durante el partido de la Copa de la Liga ante Necaxa y que lo obligaron a abandonar la cancha.

Los resultados confirmaron una lesión muscular leve en la pierna derecha. Su alta médica dependerá de su evolución clínica y respuesta al tratamiento.