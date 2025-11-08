Un fallo garrafal, una venta histórica y 100 'pepinos': la nueva sensación europea se llama Yan Diomande

Si le preguntas a un aficionado del Leganés por Yan Diomande, seguramente le venga a la cabeza el garrafal error que protagonizó la temporada pasada en el Sánchez-Pizjuán. Jornada 34: Sevilla y Leganés, con 41 y 40 puntos, respectivamente, se juegan la vida por no descender. Con 2-2 en el marcador, el futbolista 'pepinero' tiene en sus botas el gol de la victoria. Es el minuto 90+4, sin portero y con toda la portería para él, pero su disparo, desde el pico del área, se marcha fuera. Cuatro jornadas después, el Leganés se despide de Primera por un punto. ¿Saben qué equipo se salvó? Efectivamente, el Sevilla.

Un fallo que puede costar un descenso.



La definición de Diomande es terrible.



El Leganés, con pie y medio en LaLiga Hypermotion.pic.twitter.com/PvT9HlTMzw — Diego Cobo (@DiiegoCobo) May 4, 2025

Así empieza (o termina) el primer capítulo de la historia futbolística de Yan Diomande (Abiyán, 2006). El prólogo lo escribió en Estados Unidos, donde se formó antes de llegar al Leganés en enero de 2025, procedente de la DME Academy. Diez partidos, dos goles y una asistencia después -y también un fallo garrafal, el de Sevilla-, es una de las sensaciones del fútbol europeo. Una proyección tan meteórica como inesperada.

Venta histórica en Segunda y tasación impresionante

Al terminar la temporada, el RB Leipzig apareció en Butarque -ya convertido en estadio de Segunda- con la misión de llevarse a aquel veloz y descarado extremo. Zurdo, potente, con buena zancada y gran capacidad en el uno contra uno, los alemanes estaban decididos a poner sobre la mesa 'pepinera' 20 irrechazables millones de euros. Diomande, en ese momento, se convirtió en la quinta venta más cara de la historia de la categoría de plata del fútbol español.

Las cinco ventas más caras de la historia de Segunda Darwin Núñez (Almería al Benfica, 34M €) Pedri González (UD Las Palmas al FC Barcelona, 23M €) Jimmy Floyd Hasselbaink (Atlético de Madrid al Chelsea, 22M €) Luis Suárez (UD Almería al Sporting CP, 22M €) Yan Diomande (Leganés al RB Leipzig, 20M €)

A la Bundesliga llegó como un jugador con condiciones, pero que debía dar un paso adelante en la capacidad de producir goles para explotar del todo. Aunque no empezó de la mejor manera, ha conseguido comerle la tostada a un extremo mucho más consolidado y experimentado en grandes escenarios como el ex del PSV Eindhoven Johan Bakayoko, por el que también pagaron 18 millones de euros este verano.

Yan Diomande, futbolista del RB Leipzig, celebrando un gol / EFE

En sus primeros seis partidos con el RB Leipzig, no marcó ni asistió. En aquel contexto, salió una noticia que lo convirtió incluso en objeto de burlas: el Leipzig lo tasaba en 100 millones de euros. A partir de allí, empezó su 'show'. Desde entonces, Diomande ha marcado tres goles y ha repartido tres pases de gol. Actuaciones que lo han convertido en objeto de deseo de media Premier League. Si lo quieren, tendrán que pasar por caja.

Lo quiere media Premier

El ex del Leganés, que también ha debutado a sus 18 años con al selección absoluta de Costa de Marfil, es la gran sensación de Alemania y uno de los futbolistas más seguidos del Viejo Continente. A día de hoy, en Leipzig creen que los 20 millones de euros que pagaron son una auténtica broma y no dejarán salirlo por menos de los citados 100 'pepinos'. Equipos como el Tottenham o Chelsea, según explican en Inglaterra, se podrían lanzar directamente a por él este mismo invierno. Liverpool, Arsenal y Manchester City también controlan al jugador.

Habrá que ver si su gran momento es la presentación de uno de los futbolistas más dominantes del futuro o, simplemente, un golpe de suerte que puede convertirlo en un traspaso récord. De momento, quiere seguir brillando en Alemania.