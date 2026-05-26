Fallece Victor Udoh, exjugador del Southampton, por intoxicación alimentaria

Tragedia en Nigeria. El futbolista Victor Udoh, exjugador del Southampton y del Amberes, ha sido encontrado sin vida a los 21 años en Abuja, capital de Nigeria. Udoh había pasado parte de 2025 en la academia del Southampton, al que llegó procedente del Antwerp de Bélgica. Udoh habría fallecido por una intoxicación alimentaria mientras salía de fiesta por la noche, según sospecha la policía de Nigeria.

Su carrera en el conjunto inglés duró alrededor de siete meses, tiempo en el que formó parte del equipo juvenil y continuó desarrollando su carrera como delantero. Sin embargo, nunca llegó a debutar con el primer equipo antes de abandonar la institución.

Una promesa en Bélgica

Tras salir del Southampton por mutuo acuerdo, el atacante decidió continuar su trayectoria en el fútbol checo. Firmó con el Dynamo České Budějovice, equipo de la segunda división de República Checa, buscando más continuidad y oportunidades para consolidarse en Europa. El club le ofreció un contrato de larga duración con la intención de impulsar su crecimiento deportivo.

El delantero llegó al club belga cuando tenía 18 años, después de ser descubierto en Nigeria jugando para el Hypebuzz FC de Abuja. Su capacidad goleadora llamó rápidamente la atención dentro de la cantera del conjunto belga.

Con el Antwerp, el joven atacante logró marcar 12 goles en 21 partidos, cifras que le permitieron dar el salto al primer equipo. A los 19 años debutó oficialmente con el primer equipo y acumuló varias apariciones en competiciones nacionales antes de dar el paso hacia el fútbol inglés.

La noticia ha causado conmoción en el entorno del fútbol europeo, y tras conocerse la noticia de su muerte, tanto Southampton como Royal Antwerp publicaron mensajes de condolencias dirigidos a la familia y amigos del futbolista.

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El Saints expresó en un comunicado conmovedor: "Estamos devastados por el trágico fallecimiento de nuestro exjugador Victor Udoh a la edad de 21 años. Todos en el #SaintsFC enviamos nuestras condolencias a los seres queridos de Victor en este momento tan difícil". El Amberes también expresó sus condolencias.