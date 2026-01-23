Fallece el padre de Ibrahima Konaté

Se confirman los peores pronósticos sobre la ausencia de Ibrahima Konaté en el choque de Champions ante el Marsella. El internacional francés no viajó con el Liverpool por "motivos familiares", y la incertidumbre que rodeaba su situación se resolvió ayer, cuando el propio jugador informó a través de sus redes sociales del fallecimiento de su padre, Hamady.

Arne Slot evitó dar detalles antes del partido sobre la ausencia del central, limitándose a decir que se trataba de un asunto "muy triste". Konaté no viajó a Marsella y su lugar en el once lo ocupó Joe Gomez, acompañando al capitán Van Dijk en el eje de la zaga. De momento, no hay ninguna actualización sobre cuándo podría regresar a la acción, aunque parece muy poco probable que juegue mañana sábado ante el Bournemouth.

Konaté durante un partido de Champions / Spada/LaPresse / LAP

Se desconoce la causa exacta de la muerte, pero el jugador de 26 años había comentado recientemente al diario 'Ouest-France' los problemas de salud que su padre arrastraba: "Mi padre lleva muchos años enfermo. A veces, cuando voy a verlo, le duele el pie o la espalda". En su comunicado en redes sociales, Konaté compartió un mensaje de fe, "A Alá pertenecemos y a Él regresaremos", y anunció que la ceremonia se celebrará este viernes en Francia.

Noticias relacionadas

Konaté llegó al Liverpool en verano de 2021 procedente del Leipzig. Desde entonces ha disputado 162 partidos y anotado seis goles, conquistando una Premier League, una FA Cup, dos EFL Cup y una Community Shield.