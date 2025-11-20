FÚTBOL INTERNACIONAL
Fallece Iñaki Cabaleiro, entrenador español del equipo de Michel Salgado en Dubái
El entrenador gallego dirigía al Fursan Hispania Football Club, equipo de la segunda división de fútbol de Emiratos Árabes Unidos
R.V.
El Fursan Hispania, equipo de fútbol de Dubai que fundó el excéltico Michel Salgado, anunció a primera hora de la tarde de este jueves el fallecimiento del entrenador vigués Iñaki Cabaleiro Pérez, que formaba parte del cuadro técnico de este club en el que trabajan otros gallegos como Pablo Coira, Álex Calvo, Miguel Barros y Ares Outeiral.
Cabaleiro, de 36 años, se embarcó en el proyecto de Michel Salgado después de trabajar en la cantera del Celta, en el Rápido de Bouzas y en otra iniciativa de fútbol formativo promovida por el exjugador del Celta en Maldivas.
"Hoy despedimos a un amigo, compañero y entrenador cuya pasión dejó una huella inmensa en nuestros jugadores y en toda la familia Fursan. Su legado permanecerá siempre en cada niño al que inspiró. Nuestros corazones están con su familia", hizo público el Fursan Hispania en Instagram, donde incluyó una fotografía de Iñaki Cabaleiro durante un partido en Dubai, a donde llegó a finales de verano de 2023. Un infarto acabó hoy con la vida de este técnico vigués.
