Falcao volverá a jugar en Colombia tras su inactividad de seis meses

Si en Colombia hay una respuesta unánime a una pregunta complicada es "Falcao García" al consultar quién es el mejor delantero de su historia. No hay discusiones. Fueron muy buenos Faustino Asprilla, Adolfo Valencia o Victor Aristizabal... pero como el 'Tigre' de Santa Marta, ninguno. Su buen recuerdo, de hecho, se extendió por Madrid, Oporto o Mónaco, donde supo brillar con goles y buen juego. Hace años, eso sí, pero sigue en actividad. A los 39 años y tras anunciar su regreso al fútbol con el Millonarios de sus amores, Falcao está cerca de redebutar con el equipo azul.

El conjunto bogotano afrontará este miércoles una salida exigente frente al Deportivo Pasto, correspondiente a la tercera fecha del campeonato colombiano en su fase inicial. El encuentro llega en un contexto adverso para el equipo azul, que acumula sendos tropiezos ante Atlético Bucaramanga y Junior en el arranque del certamen.

Kylian Mbappé, junto a Falcao, en su etapa como jugador del Mónaco. / UEFA

La situación se volvió aún más delicada el pasado fin de semana, cuando el cuadro capitalino fue superado 1-2 en El Campín por el 'Tiburón' barranquillero, con otro ex de LaLiga en sus filas: Luis Muriel, de pasado en el Sevilla. La caída puso fin a una racha de casi una década sin derrotas como local frente a ese rival.

Este escenario ha colocado bajo fuerte presión al técnico Hernán Torres, cuya permanencia dependerá en gran medida de los resultados inmediatos. En ese sentido, el posible reestreno de Falcao en su regreso al club, tras medio año de ausencia, aparece como un factor clave para intentar revertir la dinámica negativa en territorio nariñense.

El 'Tigre', de hecho, se encontraba apto para empezar a jugar desde el inicio de Liga, pero se encontraba suspendido por sus polémicas declaraciones tras la dolorosa eliminación que sufrió con Millonarios en junio, tras el que fuera su último partido hasta ahora: "Nos robaron y todo el torneo, ante la duda era en contra de Millos así no vuelva a jugar en Colombia, me importa un carajo. Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. Qué estupidez", pronunció en su momento el '9' samario.

De cara a ese compromiso, el cuerpo técnico también podría recuperar a Andrés Llinás, ya restablecido de sus molestias físicas, así como a Leonardo Castro, habilitado nuevamente después de cumplir una fecha de suspensión.