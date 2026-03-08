Falcao, sobre su salida del Atlético: "Nunca lo hablé con el club, pero me decepcionó. El Príncipe de Mónaco me invitó a su palacio"

Radamel Falcao no ha colgado las botas a sus 40 años. El ‘Tigre’ sigue rugiendo en Millonarios, en su Colombia natal, cerrando una trayectoria espectacular. River Plate, Oporto, Atlético de Madrid, Mónaco, Manchester United, Chelsea… Hace unos meses, Falcao recibió en Miami, donde suele pasar los veranos, a su excompañero Mario Suárez para repasar toda su carrera en su podcast, 'El camino de Mario'. Una charla muy interesante y llena de anécdotas desconocidas hasta la fecha.

Falcao con la camiseta de Millonarios / EFE

El delantero colombiano debutó en el fútbol profesional con solo 13 años en Colombia y pronto llamó la atención de River Plate, uno de los gigantes del fútbol argentino. “En ese momento en Colombia querían promover a los jóvenes. Me tuvieron que poner porque había una norma que obligaba a jugar con algunos sub-20, y el resto de la plantilla estaba lesionado. Se notaba la diferencia física, pero cumplí”, recordó.

Tomar la decisión de ir solo a Argentina no fue fácil: “El fin de semana no había partido y yo me quedaba solo. Todos iban con sus familias. Pero eso me fortaleció. ‘Tengo que hacer que valga la pena’, me decía. Mi primer partido fue titular contra Independiente del Kun Agüero. Ese día marqué dos goles. El primero, como jugaba en la ‘Play’, por encima del portero con la izquierda. De tanto practicarlo en la consola, lo hice en el campo”, contó.

Me fui con Jorge Mendes él porque me dio la atención que necesitaba. Lo llamaba y respondía. Era el mejor agente del mundo Radamel Falcao — Futbolista

Luego llegó Oporto, y su salto a Europa. De allí pasó a codearse con un agente de la talla de Jorge Mendes. “Me fui con él porque me dio la atención que necesitaba. Lo llamaba y respondía. Era el mejor agente del mundo. Él pelea por el jugador ante el club y busca el mayor beneficio”, explicó.

Falcao, en su etapa en el Oporto / UEFA.com

En Portugal ganó dos Ligas, dos Copas, dos Supercopas y una Europa League, y en 2011 el Atlético de Madrid decidió ficharlo por 40 millones de euros, gracias a un fondo de inversión. “Fui al odontólogo y un amigo suyo gestionaba el fondo que me compró. Me dijo: ‘Tenemos una parte de tu fichaje’. Así me enteré de todo”, reveló.

“En una gala Florentino Pérez me ofreció una servilleta para firmar por el Madrid. Estaban Casillas y Rafa Lique, de prensa del Atlético. Me decían: ‘No, por favor, escóndete’. Fue incómodo Radamel Falcao — Exjugador del Atlético de Madrid

En territorio colchonero conoció al ‘Cholo’ Simeone, de quien destacó que "lo mejor de él es que te contagia; lo peor, la presión diaria. Desgasta mentalmente”. Su talento en LaLiga era tal que hasta Florentino Pérez le tiró la caña: “En una gala me ofreció una servilleta para firmar. Estaban Casillas y Rafa Lique, de prensa del Atlético. Me decían: ‘No, por favor, escóndete’. Fue incómodo. Había interés del Madrid, aunque tenían a otros jugadores. Yo significaba mucho para el Atlético”, desveló.

Falcao, durante su paso por el Atlético de Madrid / EFE

Finalmente, a pesar del interés de varios equipos de primerísimo nivel, se fue al Mónaco. “Me sentí un poco decepcionado por el Atlético. Entiendo la situación, que obligó a venderme como con el Kun Agüero o Fernando Torres, pero pensaba que tendría una oferta de renovación. Nunca la tuve. Nunca lo hablé con el club, pero no vi esfuerzos para que me quedara. Al contrario", reconoció el colombiano.

"Elegí el Mónaco porque en el Madrid estaba Cristiano y en el United Rooney. Allí iba a ser la bandera del proyecto. El Príncipe de Mónaco me invitó a su palacio. Es súper fan y tiene influencia en fichajes como el mío”, añadió.