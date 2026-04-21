El factor familiar puede decantar la balanza con Bernardo Silva

Bernardo Silva estaba dispuesto a venir a Barcelona en 2022. El luso no estaba a gusto en la ciudad de Manchester y quería estar más cerca de su familia. Pensaba que, entonces, Pep Guardiola pondría facilidades para que saliera, pero el de Santpedor logró convencerlo y alargar su historia en el Etihad hasta este verano, cumpliendo casi 10 temporadas en el club.

Su padre, en su momento, dio la siguiente explicación sobre el fichaje frustrado por el Barça: “Hubo muchas conversaciones con el Barça, pero no hicieron una oferta formal en los tiempos que pensábamos que eran correctos. Cuando llegó, nos dimos cuenta de que ya no era el momento adecuado para todas las partes involucradas”.

Cuatro años más tarde, Bernardo Silva terminará su contrato en Manchester y podría cumplir su sueño de vestir de azulgrana. Uno de los factores que lo empuja a poner punto y final en la Premier League es estar lejos de su gente: “No digo que no me guste estar aquí, pero culturalmente Manchester no se corresponde con el ideal que tengo para mi vida. Y a veces no me siento feliz”, comentó recientemente el portugués sobre su vida en Inglaterra.

Antes de conocer a mi esposa, siempre estaba solo, no me encontraba bien y a menudo pensaba en irme. Desde luego, no era porque no me gustara el equipo Bernardo Silva — Sobre su experiencia en Manchester

“Antes de conocer a mi esposa, siempre estaba solo, no me encontraba bien y a menudo pensaba en irme. Desde luego, no era porque no me gustara el equipo. Pero nunca me fui, y soy feliz. Siempre bromeo diciendo que si el Manchester City estuviera ubicado más al sur de Europa, me quedaría aquí para siempre”, añadió sobre su experiencia vital en Manchester. De este modo, Bernardo estaba feliz en el Etihad, porque le encanta el club, pero siente que ya ha cerrado un ciclo.

Bernardo Silva será agente libre a partir del 30 de junio / @ManCity

Jorge Mendes, agente del jugador, ha decidido que el dinero no es tan prioritario para un Bernardo Silva que, además de haber firmado contratos importantes en su carrera, quiere seguir compitiendo al máximo nivel y vivir cerca de su círculo cercano. En Barcelona reside parte de su familia. De hecho, al portugués se le ha visto por la ciudad catalana en varias ocasiones aprovechando vacaciones o días libres que le daba el club inglés.

La influencer portuguesa Mariana Degener, hermana de Ines Degener Tomaz, mujer de Bernardo Silva, vive en Barcelona con su marido, el empresario barcelonés Pablo Martínez de Salinas. Se casaron en 2024 en la Costa Brava, boda en la que estaba el futbolista luso, lógicamente, y otras figuras del fútbol internacional como Ilkay Gündogan, en aquel entonces jugador del Barcelona.

Sobre la mesa, el internacional luso tiene otras opciones, como la Major League Soccer, la Saudi Pro League o clubes como la Juventus o el Benfica, donde podría regresar a su Lisboa natal, aunque esa opción parece haberse enfriado por completo porque Bernardo quiere seguir peleando al máximo nivel unos cuantos años más. El clima y la gastronomía de Barcelona son mucho más disfrutables que los de otros destinos.

¿Será suficiente para inclinar la balanza? El tiempo dirá. Lo que está claro es que si viene a Barcelona, tendrá que ser con una propuesta a la baja.