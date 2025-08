El Como de Fàbregas, el nuevo rico de Italia

En Italia ha nacido un nuevo rico: el Como 1907. El club lombardo, impulsado por los hermanos multimillonarios indonesios Robert y Michael Hartono y su empresa tabaquera Djarum Group, está revolucionando el mercado y la Serie A a base de talonario para convertirse en uno de los referentes en el Calcio.

Por el momento, el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas ha gastado 104 millones de euros en 10 incorporaciones que le han colocado como el segundo club de la Serie A que más dinero se ha gastado en fichajes, solo superado por uno de los ricos de siempre: la Juventus de Turín.

De la quiebra al cielo, la historia de redención del Como

Ahora, el Como está de moda, pero no siempre ha sido así. De hecho, jamás había estado tan vivo como lo ha estado en los últimos años. Nacido en 1907 a orillas del 'Lago di Como', en el Bar Taroni de la estrecha Via Cinque Giornate, el conjunto lombardo siempre destacó por su irregularidad y por ser un equipo de cuarta -e incluso quinta- fila italiana. Y es que a lo largo de sus 118 años de historia, el Como ha sido asiduo de la Segunda y la Tercera División 'transalpina', disputando 43 temporadas en Serie B, 36 en Serie C y tan solo 16 en la Serie A.

Esta irregularidad y sus constantes ascensos y descensos le hicieron pasar épocas complicadas, épocas donde el esplendor de la ciudad que le da nombre a uno de los lagos más famosos y lujosos del mundo no se veía reflejado en su club. Sobre todo, durante este siglo XX cuando el Como entró en fallida económica hasta en tres ocasiones (2004, 2016 y 2017), llegando incluso a ser refundado en Serie D en el año 2017, dando como resultado el actual Como 1907 SRL.

La formula secreta: tabaco y billetes

La historia de la entidad dio un giro radical en 2019, cuando los hermanos Hartono adquirieron el club vía a su empresa: Djarum Group. En ese momento el Como se convirtió en el club más rico de Italia, pues los hermanos ocupan la 71ª y 76ª posición en la lista de las personas más ricas del mundo elaborada por la revista 'Forbes', ya que poseen una riqueza de 26.500 y 25.500 millones de dólares. De este modo, a base de billetes y tabaco, los Hartono comenzaron a construir un proyecto que va mucho más allá del Como. Buscan aprovechar, a través del fútbol, el potencial turístico y económico de la zona para crear un club atractivo y poderoso que sea representativo de la opulencia económica de la zona: Lombardia, la región con el PIB más alto de Italia (390.331 millones de euros).

Michael Hartono, multimillonario indonesio y copropietario del Como 1907 / Hinsudtan Times

Para llevar a cabo su plan los Hartono designaron a Mirwan Suwarso como presidente y se rodearon de accionistas del mundo del fútbol como Thierry Henry, o el propio Cesc Fàbregas -técnico y pieza central del club desde 2023-, consolidando así un proyecto que llega para representar la hegemonía norteña en el Calcio. Y es que, en Italia, el fútbol representa las grandes diferencias sociales y económicas entre el Norte y el Sur del país, pues 14 de los 20 equipos de la Serie A viven cerca de los Alpes. Además, entre ellos se encuentran los equipos más pudientes y laureados como la Juventus, el Milan, el Inter de Milan, la Fiorentina, el Genoa, la Atalanta y, ahora, el Como.

Estrellas veteranas y flamantes perlas: La clave del éxito

Este año ha saltado la libre, el Como ha dio sin tapujos al mercado y se ha gastado más de 100 millones en fichajes. No obstante, en la temporada 2024/2025, primera en Serie A tras 22 años de ausencia, Cesc ya tiró la casa por la ventana. Durante toda la temporada, al de Arenys le llegaron hasta 30 jugadores, algunos cedidos, otros libres y algunos por auténticas millonadas. Entre verano e invierno, el Como se gastó 97.7 millones de euros en incorporaciones. Solo Atalanta, Milan, Roma, Nápoles y Juventus gastaron más que ellos.

Sergi Roberto, en el último partido del Como ante el Empoli / LAP

Entre sus altas, las más destacadas fueron Max Caqueret (15 millones), Anastasios Douvikas (14 millones), Assane Diao (12 millones), Nico Paz (6 millones) o Andrea Belotti (4.5 millones). También los cedidos Máximo Perrone y Alex Valle; o los Raphael Varane, Sergi Roberto, Pepe Reina y Alberto Moreno, que llegaron libres. Muchos pasaron sin pena ni gloria, otros fueron toda una sensación, pero lo cierto es que los nombres no dejaron indiferente a nadie.

El segundo club con más gasto en fichajes de Italia

Tras convertirse en la revelación del año y quedar en décima posición, el Como quiere ir a más y este verano lleva gastados 104 millones de euros, los segundos que más han gastado en Italia y los duodécimos en todo el mundo; casi nada. Entre sus incorporaciones, Fàbregas se ha hecho con los derechos de Álex Valle (Barça) y Máximo Perrone (Manchester City), grandes promesas que ya jugaron cedidos en el Giuseppe Sinigaglia, por 6 y 13 millones respectivamente.

Cesc Fàbregas, junto a Nico Paz / X

También han llegado jóvenes talentos como Jesus Rodríguez (Real Betis) por 22.5 millones de euros -fichaje más caro en la historia del club-, Martin Baturina (Dinamo Zagreb) por 18 millones, Jayden Addai (AZ Alkmaar) por 14 millones, Ignace Van der Brempt (RB Salzburg) por 5 millones, Jacobo Ramón (Real Madrid) por 2.5 millones y Felipe Jack (Palmeiras) por 2 millones. Todo esto, coronado por jugadores más contrastados como el caso de Nicolas Kühn, estrella del Celtic de Glasgow que firmó a cambio de 19 millones para darle un salto de calidad importante al equipo.

Nueva casa y la Champions League, un sueño cada vez más cerca

Con esta 'sabía nueva', el Como busca dar un paso importante a nivel de resultados deportivos, consagrarse entre los grandes y, si es posible, soñar con un objetivo mayor. Su crecimiento exponencial no solo se respalda con fichajes, también con una gran inversión a nivel estructural que busca, en consonancia con sus objetivos, dotar al club de una imagen más atractiva y pudiente. El proyecto central pasa por la renovación, casi total, del Giuseppe Singaglia. El estadio bañado por las aguas del Lago se someterá a una cirugía estética que terminará en 2028 y ampliará su capacidad hasta las 15.000 localidades, convirtiéndolo también en un recinto total que podrá albergar conciertos y será clave para convertir al club en una marca global.

Todos estos ingredientes, que llevan cocinándoles a fuego lento desde 2019, está cociendo lo que puede ser un 'nuevo grande' en Italia. Sin tapujos ni límites presupuestarios, el Como se está convirtiendo en el nuevo equipo de moda en Italia. Tiene a jugadores de moda, tienen al técnico de moda y, también, juegan a un fútbol de moda. A base de buen juego y dinero, el club lombardo está construyendo un proyecto sólido y muy prometedor que, primero, deberá consagrarse en la élite, pero que no rehúye a sus sueños. Al menos, así lo explicaba su presidente, Mirwan Suwarso que, sin ningún tipo de complejo, aseguró que "la Champions no es una obsesión, queremos que sea algo natural". Para el Como 'Sky is the limit', como decía Biggie.