Fàbregas irrita a la vieja guardia italiana: "Es una falta de deportividad"

Cesc Fábregas, entrenador del Como 1907, criticó tras el duelo ante el Roma (2-1) el comportamiento de Gian Piero Gasperini, entrenador del combinado 'giallorosso' que no le tendió la mano tras la derrota, en el que es el segundo momento tenso que vive el técnico español en la Serie A tras el episodio con Massimiliano Allegri, entrenador del Milan.

El Como remontó al Roma y ganó un enfrentamiento directo en plena pelea por los puestos de Liga de Campeones que deja al Como cuarto y al Roma sexto. Gasperini, enfadado por la expulsión del brasileño Wesley, que condicionó el partido, no quiso saludar a Fàbregas tras el choque.

"Me pareció una falta de deportividad. Vengo de otro país y me tengo que acostumbrar. Estoy habituado a que cuando hay guerra de 90 o 100 minutos, vale todo. Pero antes y después, por cómo he crecido yo, hay respeto. Hay que dar la mano al rival, es la cosa más deportiva", dijo a DAZN tras el duelo.

"He hecho cosas recientemente de las que no estoy orgulloso, pero creo que tenemos que dar ejemplo porque el respeto es lo que ven los jóvenes. Incluso si no estás contento por un decisión arbitral tenemos que ser un poco mejores para mostrar respeto. Ya la sociedad está en un momento no me gusta, y nosotros que somos algo públicos, tenemos que dar ejemplo", añadió.

Es el segundo enfrentamiento abierto que Fàbregas tiene con un entrenador de la vieja guardia del fútbol italiano, después del que tuvo con Massimiliano Allegri hace unas semanas.

El técnico español, en el duelo ante el Milan, agarró de la camiseta al belga Alexis Saelemaekers con el juego activo para impedir su vuelta a la defensa, en una acción que generó la protesta de todo el Milan y que acabó con Allegri expulsado.

"Pido perdón. He hecho algo antideportivo de la que no estoy orgulloso. He tocado un poco la camiseta por la emoción del partido. Las manos en casa, especialmente los entrenadores. Espero no hacerlo nunca más", aclaró inmediatamente después del partido.

Sin embargo, según reportaron medios italianos, Allegri arremetió contra Fábregas en el interior de San Siro. "Eres un crío que empezó a entrenar ayer", dijo Allegri.

Los dos italianos acabaron enfadados tras no poder ganar a Fàbregas. "¿Cree que le cae bien a los otros entrenadores?", preguntó DAZN tras el duelo ante el Roma, recordando ambos episodios.

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"Parece que no, no lo sé. No, bueno, no quiero decir eso. Solo digo que cuando perdí 4-0 contra el Inter o 1-5 contra el Lazio fui a saludar a Chivu y a Baroni. ¿Estaba contento? No. ¿Estaba enfadado? Mucho. Pero fui a dar la mano porque es la cosa más respetuosa", finalizó.