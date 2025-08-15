Fàbregas lo deja claro: "Morata no es mi amigo"

Álvaro Morata ya es nuevo jugador del Como 1907. El delantero español, después de una corta etapa en el Galatasaray como cedido, llega a las filas del equipo italiano para reforzar un equipo en pleno crecimiento con claro acento español. Y es que en su nuevo club, Morata se encontrará con futbolistas como Sergi Roberto, Álex Valle, Iván Azón, Albebrto Moreno, Jesús Rodríguez, Jacobo Ramón... o su entrenador, Cesc Fàbregas.

Precisamente el entrenador de Arenys ha sido una pieza fundamental para la llegada del delantero español al Como. Cesc ha moldeado el club a su gusto con futbolistas de su estilo desde que tomara las riendas del proyecto, siendo la incorporación de Álvaro Morata la última en esa misma dirección en un club que sobrepasa todas las expectativas de crecimiento esperadas estas últimas temporadas.

Viejos conocidos

Muchos se ha hablado de la relación del técnico de Arenys con su nuevo jugador; tanto Álvaro como Cesc compartieron vestuario no solamente en el Chelsea, sino también en la Selección Española durante varios años. A las puertas de iniciar su temporada oficialmente con la primera ronda de Copa Italia ante Sudtirol, Fàbregas valoró la llegada de su nuevo delantero al equipo y la posibilidad de que debute este sábado.

"Todos están disponibles, pero tengo que hablar con Álvaro, tenemos un plan", confesó. "Primero entrenó con el Galatasaray y luego lo hizo pero en casa. No te puedo decir nada sobre él, tengo que gestionar lo de Álvaro esta noche y mañana", explicó sobre su nuevo jugador.

Con el fin de evitar polémicas, Cesc habló también sobre cómo puede afectar la relación entre ambos durante la temporada: "No es mi amigo", confesó por sorpresa Fàbregas. "Cuando salió del Chelsea no volví a saber nada de él, solo mensajes de felicitaciones. Aunque fuera mi amigo, hoy no lo es", continuó. "Tenemos una gran relación, compartimos dos años en el Chelsea y en la selección, es un chico increíble y con un gran corazón".

Sobre qué esperar de Morata en su nueva etapa como delantero del Como, Fàbregas lo tiene claro: "Gran humildad y sentido del trabajo, aportará mucho a los chicos. No me preocupa nuestra relación, él quiere hacerlo bien y tiene mucho mérito lo que ha hecho. Dejó más del 60 % de su salario allí, y eso dice mucho. Me dice mucho de su mentalidad, de lo que hará. No me ha prometido cuántos goles marcará, pero sí mucho trabajo y positividad", añadió. Un jugador clave para una nueva etapa del proyecto del Como, que toma forma a pasos agigantados de la mano de su director de orquesta: Cesc Fàbregas.